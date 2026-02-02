Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Ludovic Orban: "Opoziţia din PNL la Bolojan nu are logică"

O.S.
Politică / 2 februarie, 20:12

Sursa foto: Facebook/Ludovic Orban

Ludovic Orban, preşedintele Forţa Dreptei şi fost lider al PNL, afirmă că opoziţia din partid faţă de Bolojan este dificil de explicat logic, potrivit Agerpres.

"După dezastrul din alegerile prezidenţiale, întreg partidul i-a cerut lui Bolojan să preia conducerea pentru alegerile parlamentare. Imaginea sa a salvat PNL de un nou eşec. Bolojan a fost ales preşedinte al PNL fără contracandidat pe 12 iulie 2025 şi, în aceste şase luni, a condus partidul la victorie în alegerile pentru Primăria Capitalei, în ciuda opoziţiei unor colegi care au încercat să împiedice desemnarea lui Ciprian Ciucu şi s-au prefăcut că fac campanie. A fost învestit premier pe 23 iunie, de şapte luni, şi a reuşit să readucă România pe linia de plutire, cu semne vizibile că lucrurile merg în direcţia bună. Totul, în condiţiile în care PSD blochează de patru luni măsurile de restructurare administrativă şi îl atacă constant pe Bolojan”, a scris Ludovic Orban pe Facebook, relatează sursa.

Potrivit lui Orban, „reducerea deficitului bugetar sub 6% din PIB fără creşteri noi de taxe, impozite sau contribuţii, precum şi relansarea creşterii economice, sunt obiective fundamentale ale premierului pentru 2026”. Acestea „sunt realizabile doar dacă premierul beneficiază de susţinerea coaliţiei şi, în special, a PNL, pentru a avea autoritatea necesară în relaţia complexă cu PSD”, a informat sursa menţionată.

"Manevrele subterane, atacurile prin intermediari, coordonarea cu acţiunile PSD, alimentarea constantă a mass-media pro-PSD cu informaţii din interiorul PNL şi crearea de tensiuni în grupurile parlamentare dăunează nu doar lui Ilie Bolojan, ci şi coaliţiei, României şi, în ultimă instanţă, PNL. Chiar dacă astăzi nu mai sunt membru al partidului, îmi pasă de soarta acestuia, căruia i-am dedicat 30 de ani din viaţă, şi simt că se află la o răscruce. Membrii trebuie să aleagă între a transforma PNL într-un „PSD mai mic” sau a urma o strategie prin care partidul să-şi regăsească identitatea, să redevină pilonul de dreapta al democraţiei româneşti şi să recâştige încrederea oamenilor”, a scris Ludovic Orban pe pagina sa de socializare, subliniază Agerpres.

