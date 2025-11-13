Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Lukoil confirmă că toate benzinăriile sale din Bulgaria sunt deplin operaţionale

T.B.
Companii / 13 noiembrie, 10:53

Lukoil confirmă că toate benzinăriile sale din Bulgaria sunt deplin operaţionale

Lukoil a anunţat că toate benzinăriile sale din Bulgaria operează ca de obicei şi vor continua să o facă fără întreruperi, informează Novinite, potrivit unui comunicat al companiei.

Într-un comunicat oficial trimis presei, Lukoil a apreciat drept complet false speculaţiile care sugerează că reţeaua sa de benzinării din Bulgaria se închide.

Luna trecută, Statele Unite şi Marea Britanie au impus sancţiuni asupra celor mai mari companii petroliere ruseşti - Lukoil şi Rosneft, în urma invadării Ucrainei. Trezoreria SUA a emis o licenţă care dă termen companiilor până în 21 noiembrie să renunţe la orice tranzacţii cu Lukoil. Sancţiunile au sporit temerile în Bulgaria privind aprovizionarea cu combustibili înaintea iernii.

Compania a informat că fiecare unitate din reţeaua sa de benzinării din Bulgaria rămâne deschisă şi aprovizionată cu combustibil. "Nu există motive pentru încetarea activităţii lor. Benzinăriile au stocuri complete şi vor continua să funcţioneze normal. Informaţiile privind iminenta suspendare a operaţiunilor sunt false, speculative şi dezinformează", a precizat Lukoil.

Novinite citează o ştire Reuters, preluată de la agenţia rusă de presă TASS, conform căreia Lukoil a abordat Departamentul Trezoreriei SUA pentru a cere o extindere a scutirii actuale de sancţiuni pentru anumite operaţiuni. Conform informaţiilor, firma are nevoie de mai mult timp pentru a-şi îndeplini obligaţiile existente şi pentru a analiza potenţialele oferte în vederea vânzării activelor sale internaţionale.

Lukoil este unul dintre jucătorii cheie de pe piaţa combustibililor din Bulgaria iar clarificările companiei sunt menite să risipească zvonurile şi să-i asigure pe clienţi că aprovizionarea şi activitatea rămân stabile, în pofida sancţiunilor internaţionale şi a presiunilor autorităţii de reglementare.

Analiştii din domeniul energiei spun că ţara are mai multe stocuri de ţiţei şi produse petroliere în afara Bulgariei dar trebuie să le importe înainte ca reţeaua de conducte a Lukoil să intre sub incidenţa sancţiunilor.

