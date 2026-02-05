Macro Newsletter 05 Februarie 2026

Preţurile producătorilor industriali din zona euro au scăzut cu o rată anuală de 2,1% în decembrie 2025, după o scădere de 1,4% în luna precedentă, pe fondul unei scăderi lunare de 0,3%, după un avans de 0,7% în luna anterioară. Preţurile industriale din UE au scăzut cu o rată anuală de 1,9%, după o scădere de 1,1% în luna precedentă, în condiţiile unei scăderi lunare de 0,4%. Cele mai mari scăderi anuale s-au înregistrat în Luxemburg (-5,6%), Irlanda (-4,9%) şi Portugalia (-3,7%), iar cele mai mari creşteri au fost observate în Bulgaria (+9,8%), România (+6,6%) şi Suedia (+1,3%). (Eurostat)

Producţia industrială din Brazilia a crescut cu o rată anuală de 0,4% în decembrie 2025, după o scădere de 1,4% în luna precedentă, pe fondul unei scăderi lunare de 1,2%, după o scădere de 0,2% în luna anterioară. Producţia bunurilor de capital şi-a accelerat scădere anuală până la 7,5%, de la 5% în luna precedentă, în condiţiile unei scăderi lunare de 8,3%, iar producţia bunurilor de consum durabile a scăzut cu o rată anuală de 3,5%, după o scădere de 6,4% în luna anterioară, pe fondul unei scăderi lunare de 4,4%. (IBGE)

Producţia industrială din Letonia a crescut cu o rată anuală de 1% în decembrie 2025, după o creştere de 7,2% în luna precedentă, pe fondul unei scăderi lunare de 1,4%, după un declin de 0,4% în luna anterioară. Producţia din industria prelucrătoare a crescut cu o rată anuală de 0,3%, după o creştere de 9,1% în luna precedentă, în condiţiile unei scăderi lunare de 1,5%, iar producţia de energie a crescut cu o rată anuală de 8,8%, după o creştere de 3,6% în luna anterioară, pe fondul unei scăderi lunare de 1,5%. (Statistics Latvia)

Preţurile locuinţelor din Suedia au scăzut cu o rată anuală de 0,9% în luna ianuarie 2026, după o scădere de 1,1% în luna precedentă, pe fondul unei creşteri lunare de 1,2%. Preţurile apartamentelor au scăzut cu o rată anuală de 0,2%, după o stagnare în luna precedentă, în condiţiile unei creşteri lunare de 1,6%, iar preţurile caselor şi-au temperat scăderea anuală până la 1,3%, de la 1,6% în luna anterioară, pe fondul unei creşteri lunare de 1%. (SBAB)

Indicele încrederii consumatorilor din Italia a crescut cu 0,2 puncte în ianuarie 2026, până la 96,8 puncte, pe fondul unei creşteri cu 1,3 puncte a indicelui aşteptărilor, până la 92,3 puncte. Indicele încrederii pentru mediul de afaceri a crescut cu un punct, până la 97,6 puncte, în condiţiile în care indicele încrederii din sectorul industrial a crescut până la 89,2 puncte, de la 88,5 puncte în luna precedentă. (Istat)