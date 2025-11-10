Macro Newsletter 10 Noiembrie 2025

Excedentul balanţei comerciale a Germaniei a scăzut peste aşteptări în septembrie 2025, până la 15,3 miliarde de euro, de la 16,9 miliarde în luna precedentă, în condiţiile în care importurile au crescut cu o rată anuală de 4,8%, după un avans de 3,4% în luna anterioară, pe fondul unei creşteri lunare de 3,1%, până la 115,9 miliarde de euro. Exporturile au crescut cu o rată anuală de 1,9%, după o scădere de 1% în luna anterioară, pe fondul unei creşteri lunare de 1,4%, până la 131,1 miliarde de euro. (Destatis)

Preţurile de consum din Estonia şi-au temperat creşterea anuală în octombrie 2025, până la 4,6%, de la 5,2% în luna precedentă, pe fondul unei stagnări lunare, după un declin de 1,1% în luna anterioară. Preţurile alimentelor şi-au temperat creşterea anuală până la 6,3%, de la 7,7% în luna precedentă, în condiţiile unei scăderi lunare de 1,1%, iar preţurile utilităţilor au crescut cu o rată anuală de 2,5%, după un avans similar în luna anterioară, pe fondul unei creşteri lunare de 0,9%. (Statistics Estonia)

Producţia industrială din Danemarca a crescut cu o rată anuală de 11,8% în septembrie 2025, după un declin de 5,8% în luna precedentă, pe fondul unei creşteri lunare de 8,1%, după un declin de 3,4% în luna anterioară. Producţia din industria prelucrătoare a crescut cu o rată anuală de 10,4%, după un declin de 6,9% în luna precedentă, în condiţiile unei creşteri lunare de 8%, iar producţia de energie a scăzut cu o rată anuală de 2,9%, după o scădere de 3% în luna anterioară, pe fondul unui declin lunar de 3,6%. (Statistics Denmark)

Producţia industrială din Norvegia şi-a temperat creşterea anuală până la 2,4% în septembrie 2025, de la 4,6% în luna precedentă, pe fondul unei scăderi lunare de 1,7%, după un avans de 0,7% în luna anterioară. Producţia din industria prelucrătoare şi-a temperat creşterea anuală până la 2,6%, de la 5% în luna precedentă, în condiţiile unei scăderi lunare de 1,7%, iar producţia de energie a scăzut cu o rată anuală de 0,3%, după o creştere de 1,2% în luna anterioară, pe fondul unui avans lunar de 1,2%. (Statistics Norway)

Volumul vânzărilor retail din Cehia şi-a temperat creşterea anuală în septembrie 2025, până la 2,9%, de la 3,6% în luna precedentă, în condiţiile unei scăderi de 0,3%, după un avans de 0,3% în luna anterioară. Vânzările de produse alimentare au stagnat faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, după o creştere de 0,2% în luna precedentă, în condiţiile unei scăderi lunare de 0,5%, iar vânzările de produse nealimentare şi-au temperat creşterea anuală până la 3,3%, de la 3,9% în luna anterioară, pe fondul unei scăderi lunare de 0,1%. (CZSO)

Criza de lichiditate din sistemul bancar al Marii Britanii s-a temperat în prima parte a lunii noiembrie 2025. Valoarea operaţiunilor repo de 7 zile ale Băncii Angliei, cu maturitatea în 13 noiembrie 2025, a înregistrat o scădere de 12,2 miliarde, până la 85,69 miliarde de lire sterline, de la 97,88 miliarde în săptămâna anterioară. Soldul mediu al operaţiunilor repo din ultimele 6 săptămâni a fost de circa 85 de miliarde de lire sterline. (Bank of England)