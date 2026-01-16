Macro Newsletter 16 Ianuarie 2026

Preţurile de consum din Ungaria şi-au temperat creşterea anuală în decembrie 2025, până la 3,3%, de la 3,8% în luna precedentă, pe fondul unei noi creşteri lunare de 0,1%. Preţurile alimentelor au scăzut cu o rată anuală de 0,3%, după o creştere de 0,6% în luna precedentă, în condiţiile unei scăderi lunare de 0,5%, iar preţurile utilităţilor au crescut cu o rată anuală de 6,6%, după un avans de 7,4% în luna anterioară, pe fondul unei creşteri lunare de 0,4%. (KSH)

Preţurile de consum din Cehia şi-au menţinut creşterea anuală la 2,1% în decembrie 2025, pe fondul unei noi scăderi lunare de 0,3%. Preţurile alimentelor au crescut cu o rată anuală de 1,7%, după o creştere de 2,2% în luna precedentă, în condiţiile unei scăderi lunare 1,1%, iar preţurile utilităţilor şi-au accelerat creşterea anuală până la 1,9%, de la 1,7% în luna anterioară, pe fondul unei creşteri lunare de 0,1%. (CZSO)

Preţurile de consum din Portugalia şi-au menţinut creşterea anuală la 2,2% în decembrie 2025, pe fondul unei creşteri lunare de 0,1%, după o scădere de 0,3% în luna anterioară. Preţurile alimentelor şi-au menţinut creşterea anuală la 3,5%, în condiţiile unei noi creşteri lunare de 0,1%, iar preţurile utilităţilor şi-au menţinut creşterea anuală la 1,5%, pe fondul unei creşteri lunare de 0,1%. (INE Portugal)

Preţurile de consum din Grecia şi-au accelerat creşterea anuală şi în decembrie 2025, până la 2,6%, de la 2,4% în luna precedentă, pe fondul unei creşteri lunare de 0,3%, după un avans de 0,1% în luna anterioară. Preţurile alimentelor au crescut cu o rată anuală de 3,6%, după o creştere de 2,7% în luna precedentă, în condiţiile unei creşteri lunare de 0,3%, iar preţurile utilităţilor şi-au temperat creşterea anuală până la 2,8%, de la 3,7% în luna anterioară, pe fondul unei stagnări lunare. (Elstat)

Preţurile de consum din Letonia şi-au temperat creşterea anuală în decembrie 2025, până la 3,5%, de la 3,8% în luna precedentă, pe fondul unei scăderi lunare de 0,1%, după o scădere de 0,3% în luna anterioară. Preţurile alimentelor şi-au temperat creşterea anuală până la 2,9%, de la 3,6% în luna precedentă, în condiţiile unei noi scăderi lunare de 0,3%, iar preţurile utilităţilor şi-au accelerat creşterea anuală până la 6,9%, de la 6,2% în luna anterioară, pe fondul unei creşteri lunare de 0,3%. (Latvia Statistics)

Preţurile de consum din Finlanda au crescut cu o rată anuală de 0,2% în decembrie 2025, după o scădere de 0,1% în luna precedentă, pe fondul unei creşteri lunare de 0,2%, după un declin de 0,2% în luna anterioară. Preţurile alimentelor şi-au accelerat creşterea anuală până la 1,8%, de la 1,2% în luna precedentă, în condiţiile unei scăderi lunare de 0,4%, iar preţurile utilităţilor şi-au temperat scăderea anuală până la 2%, de la 2,4% în luna anterioară, pe fondul unei creşteri lunare de 0,2%. (Statistics Finland)