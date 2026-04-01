Macro Newsletter 17 Aprilie 2026

Producţia industrială din Italia a crescut cu o rată anuală de 0,5% în ianuarie 2026, după o scădere de 0,6% în luna precedentă, pe fondul unei creşteri lunare de 0,1%, după o scădere de 0,6% în luna anterioară. Producţia din industria prelucrătoare a crescut cu o rată anuală de 0,9%, în condiţiile unei creşteri lunare de 1,1%, iar producţia de energie a scăzut cu o rată anuală de 1,7%, pe fondul unei scăderi lunare de 5,3%. (Istat)

Producţia industrială din Slovacia a scăzut cu o rată anuală de 2,9% în februarie 2026, după o creştere de 2,5% în luna precedentă, pe fondul unei creşteri lunare de 2,8%, după o creştere de 11,8% în luna anterioară. Producţia din industria prelucrătoare a scăzut cu o rată anuală de 3%, după o creştere de 0,7% în luna precedentă, în condiţiile unei creşteri lunare de 5,3%, iar producţia de energie a scăzut cu o rată anuală de 1,9%, după o creştere de 16,5% în luna anterioară, pe fondul unei scăderi lunare de 13,6%. (SOSR)

Producţia industrială din Turcia a crescut cu o rată anuală de 2,2% în februarie 2026, după o scădere de 1,9% în luna precedentă, pe fondul unei creşteri lunare de 2,6%, după o scădere de 2,9% în luna anterioară. Producţia din industria prelucrătoare a crescut cu o rată anuală de 2,4%, după o scădere de 2,6% în luna precedentă, în condiţiile unei creşteri lunare de 3,3%, iar producţia de energie a scăzut cu o rată anuală de 2,2%, după o creştere de 5,6% în luna anterioară, pe fondul unei scăderi lunare de 3,6%. (TurkStat)

Producţia industrială din Austria a crescut cu o rată anuală de 1,3% în februarie 2026, după o creştere de 1,2% în luna precedentă, pe fondul unei scăderi lunare de 0,8%, după un avans de 1,2% în luna anterioară. Producţia din industria prelucrătoare a crescut cu o rată anuală de 0,2%, după o stagnare în luna precedentă, în condiţiile unei scăderi lunare de 0,7%, iar producţia de energie a crescut cu o rată anuală de 7,4%, după o creştere de 9% în luna anterioară, pe fondul unui avans lunar de 2,5%. (Statistics Austria)

Producţia industrială din Danemarca şi-a temperat creşterea anuală în februarie 2026, până la 7,2%, de la 12,4% în luna precedentă, pe fondul unei scăderi lunare de 2,3%, după un avans de 3,9% în luna anterioară. Producţia din industria prelucrătoare şi-a temperat creşterea anuală până la 6,8%, de la 12,4% în luna precedentă, în condiţiile unei scăderi lunare de 2%, iar producţia de energie şi-a temperat creşterea anuală până la 13,4%, de la 15,3%, pe fondul unei scăderi lunare de 5,2%. (Statistics Denmark)

Producţia industrială din Norvegia şi-a temperat creşterea anuală în februarie 2026, până la 0,1%, de la 2,1% în luna precedentă, pe fondul unei scăderi lunare de 0,3%, după un declin de 0,1% în luna anterioară. Producţia din industria prelucrătoare a scăzut cu o rată anuală de 0,1%, după o creştere de 2,2% în luna precedentă, în condiţiile unei scăderi lunare de 0,4%, iar producţia de energie a scăzut cu o rată anuală de 14%, după o creştere de 2,8% în luna anterioară, pe fondul unei scăderi lunare de 14%. (Statistics Norway)