Macro Newsletter 19 August 2025

Producţia industrială din zona euro şi-a temperat creşterea anuală în iunie 2025, până la 0,2%, de la 3,1% în luna precedentă, pe fondul unei scăderi lunare peste aşteptări, de 1,3%, după o creştere de 1,1% în luna anterioară. Producţia industrială din UE a crescut cu o rată anuală de 0,5%, după o creştere de 2,7% în luna precedentă, în condiţiile unei scăderi lunare de 1%. La nivelul statelor UE, cele mai creşteri anuale ale producţiei industriale s-au înregistrat în Suedia (+13,4%), Irlanda (+10,5%) şi Letonia (+7,3%), iar cele mai mari scăderi au fost în Bulgaria (-8,2%), Ungaria (-4,9%) şi Slovenia (-4,3%). (Eurostat)

Producţia industrială din Ungaria şi-a temperat scăderea anuală în iunie 2025, până la 3,2%, de la 3,7% în luna precedentă, pe fondul unei scăderi lunare de 1,3%, după o scădere de 1,2% în luna anterioară. Producţia din industria prelucrătoare a scăzut cu o rată anuală de 3,1%, după o scădere de 2,4% în luna precedentă, în condiţiile unei scăderi lunare de 1,1%, iar producţia de energie a scăzut cu o rată anuală de 2,3%, după o creştere de 5,6%, pe fondul unei scăderi lunare de 4,3%. (KSH)

Preţurile de consum din Polonia şi-au temperat creşterea anuală în iulie 2025, până la 3,1%, de la 4,1% în luna precedentă, pe fondul unei creşteri lunare de 0,3%, după o creştere de 0,1% în luna anterioară. Preţurile alimentelor şi-au menţinut creşterea anuală la 4,9%, în condiţiile unei scăderi lunare de 0,6%, iar preţurile utilităţilor şi-au temperat creşterea anuală până la 4,4%, de la 10,5% în luna anterioară, pe fondul unei creşteri lunare de 0,9%. (GUS Poland)

Numărul cererilor iniţiale pentru ajutorul de şomaj din SUA a scăzut în săptămâna încheiată la 9 august 2025, până la 224 de mii, de la 227 de mii, conform datelor ajustate pentru sezonalitate. Conform datelor neajustate, numărul cererilor a crescut cu circa 4.000, până la 199.186 persoane. (Departamentul Muncii din SUA)

Preţurile producţiei industriale din Elveţia şi-au accelerat scăderea anuală în iulie 2025, până la 0,9%, de la 0,7% în luna precedentă, pe fondul unei scăderi lunare de 0,2%, după o scădere de 0,1% în luna anterioară. Preţurile din industria prelucrătoare au scăzut cu o rată anuală de 0,7%, după o scădere de 0,5% în luna precedentă, în condiţiile unei scăderi lunare de 0,2%, iar preţurile energiei şi-au menţinut scăderea anuală la 7,8%, pe fondul unei scăderi lunare de 0,1%. (KSH)

Preţurile apartamentelor din Germania au crescut cu o rată anuală de 3,2% în iulie 2025, după o creştere de 2,6% în luna precedentă, pe fondul unei creşteri lunare de 0,8%, până la 284 de mii de euro. Preţurile caselor noi au crescut cu o rată anuală de 3,5%, după o creştere de 3%, pe fondul unei creşteri lunare de 0,7%, până la o valoare medie de circa 569 de mii de euro. Preţurile caselor existente şi-au accelerat creşterea anuală până la 4,2%, de la 3,6%, în condiţiile unei creşteri lunare de 0,5%, şi au ajuns la o valoare medie de circa 373 de mii de euro. (Europace AG)