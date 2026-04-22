Macro Newsletter 22 Aprilie 2026

Producţia industrială din zona euro şi-a menţinut scăderea anuală la 0,6% în februarie 2026, pe fondul unei creşteri lunare de 0,4%, după un declin de 0,8% în luna anterioară. Producţia industrială din UE a scăzut cu o rată anuală de 0,1%, după o scădere de 0,2% în luna precedentă, în condiţiile unei creşteri lunare de 0,4%. La nivelul statelor UE, cele mai mari scăderi anuale au fost înregistrate în Luxemburg (-17,0%), Irlanda (-10,0%) şi Bulgaria (-8,0%), iar cele mai mari creşteri în Suedia (+7,7%), Belgia (+7,4%) şi Danemarca (+5,8%). (Eurostat)

Preţurile de consum din Polonia şi-au accelerat creşterea anuală în martie 2026, până la 3%, de la 2,1% în luna precedentă, pe fondul unei creşteri lunare de 1,1%, după un avans de 0,3% în luna anterioară. Preţurile alimentelor şi-au temperat creşterea anuală până la 2,1%, de la 2,4% în luna precedentă, în condiţiile unei stagnări lunare, iar preţurile utilităţilor şi-au menţinut creşterea anuală la 4,3%, pe fondul unei creşteri lunare de 0,1%. (GUS Poland)

Preţurile de consum din Grecia şi-au accelerat creşterea anuală în martie 2026, până la 3,9%, de la 2,7% în luna precedentă, pe fondul unei creşteri lunare de 2,6%, după un avans de 0,1% în luna anterioară. Preţurile alimentelor şi-au temperat creşterea anuală până la 4,5%, de la 5,2% în luna precedentă, în condiţiile unei creşteri lunare de 0,2%, iar preţurile utilităţilor şi-au accelerat creşterea anuală până la 5,7%, de la 2,6% în luna anterioară, pe fondul unei creşteri lunare de 2,9%. (Elstat)

Activitatea în industria prelucrătoare din districtul Federal Reserve New York a înregistrat o expansiune peste aşteptări în aprilie 2026, pe fondul creşterii comenzilor noi. Indicele condiţiilor de afaceri a crescut cu 11,2 puncte, până la 11 puncte (o valoare sub zero reprezintă contracţie), pe fondul creşterii indicelui comenzilor noi cu 12,9 puncte, până la 19,3 puncte. Presiunea asupra marjelor de profit s-a accentuat, în condiţiile în care indicele preţurile plătite furnizorilor a crescut cu 14,4 puncte, până la 51 de puncte, iar indicele preturilor încasate de la clienţi a crescut cu 0,4 puncte, până la 21,8 puncte. (FRBNY)

Intrările nete de capital în SUA au fost de 184,5 miliarde de dolari în februarie 2026, după ieşiri de 38,4 miliarde în luna precedentă. Achiziţiile nete ale activelor financiare americane de către investitorii privaţi au fost de 166,5 miliarde, iar achiziţiile nete ale instituţiilor oficiale au fost de 18 miliarde. Achiziţiile nete ale obligaţiunilor guvernamentale americane au fost de circa 2 miliarde de dolari, în condiţiile unor achiziţii de 28 de miliarde în portofoliile private şi a unor vânzări de 26 de miliarde din portofoliile oficiale. Portofoliul oficial deţinut de Japonia a crescut cu 14 miliarde, până la 1,239 trilioane de dolari, iar cel deţinut de China a scăzut cu 1,1 miliarde, până la 693,3 miliarde. Portofoliul deţinut de Marea Britanie a crescut cu 17,6 miliarde, până la 897,3 miliarde, iar portofoliul din Canada a crescut cu 50,5 miliarde, până la 446,3 miliarde. (U.S. Treasury)

Producţia industrială din Marea Britanie a scăzut cu o rată anuală de 0,4% în februarie 2026, după o creştere de 0,5% în luna precedentă, pe fondul unei creşteri lunare de 0,5%, după un declin de 0,1% în luna anterioară. Producţia din industria prelucrătoare a scăzut cu o rată anuală de 0,5%, după o creştere de 1,3% în luna precedentă, în condiţiile unei scăderi lunare de 0,1%, iar producţia de energie a scăzut cu o rată anuală de 0,6%, după o creştere de 0,9% în luna anterioară, pe fondul unei creşteri lunare de 1,5%. (ONS UK)