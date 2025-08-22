Macro Newsletter 22 August 2025

Activitatea în sectorul privat din Germania a înregistrat o expansiune peste aşteptări în august 2025, pe contracţiei sub aşteptări din industrie. Indicele agregat al activităţii a crescut până la 50,9 puncte, cel mai ridicat nivel din ultimele 5 luni (o valoare sub 50 arată contracţie), de la 50,6 puncte în luna precedentă, în condiţiile în care indicele activităţii din servicii a scăzut până la 50,1 puncte, de la 50,6 puncte. Indicele activităţii din industria prelucrătoare a crescut până la 49,9 puncte, de la 49,1 puncte în luna anterioară, în condiţiile unei creşteri a indicelui producţiei până la 52,6 puncte, de la 50,6 puncte. Expansiunea activităţii din sectorul privat a avut loc pe fondul accentuării creşterii preţurilor produselor finite şi a costurilor de producţie. (S&P Global)

Activitatea în sectorul privat din Franţa şi-a temperat contracţia în august 2025, pe fondul contracţiei din servicii şi industrie. Indicele agregat al activităţii a crescut până la 49,8 puncte (o valoare sub 50 arată contracţie), cel mai ridicat nivel din ultimele 12 luni, de la 48,6 puncte, în condiţiile în care indicele sectorului serviciilor a crescut până la 49,7 puncte, de la 48,5 puncte. Indicele activităţii din industria prelucrătoare a crescut cu 1,7 puncte, până la 49,9 puncte, cel mai ridicat nivel din ultimele 31 de luni, în condiţiile unei creşteri a indicelui producţiei cu 1,3 puncte, până la 49,8 puncte. Contracţia activităţii din sectorul privat a avut loc pe fondul accentuării creşterii preţurilor produselor finite şi a costurilor de producţie. (S&P Global)

Activitatea în sectorul privat din zona euro a înregistrat o expansiune peste aşteptări în august 2025, pe fondul creşterii din servicii şi industrie. Indicele agregat al activităţii a crescut până la 51,1 puncte, cel mai ridicat nivel din ultimele 15 luni, de la 50,9 puncte, în condiţiile în care indicele activităţii din servicii a scăzut până la 50,7 puncte, de la 51 de puncte. Indicele activităţii din industria prelucrătoare a crescut cu 0,7 puncte, până la 50,5 puncte, cel mai ridicat nivel din ultimele 38 de luni, în condiţiile creşterii indicelui producţiei cu 1,7 puncte, până la 52,3 puncte, cel mai ridicat nivel din ultimele 41 de luni. Expansiunea activităţii din sectorul privat a avut loc pe fondul accentuării creşterii preţurilor produselor finite şi a costurilor de producţie. (S&P Global)

Activitatea în sectorul privat din Japonia a înregistrat o expansiune şi în august 2025, pe fondul expansiunii din servicii. Indicele agregat al activităţii a crescut la 51,9 puncte (o valoare sub 50 arată contracţie), de la 51,6 puncte, în condiţiile în care indicele activităţii din servicii a scăzut până la 52,7 puncte, de la 53,6 puncte. Indicele activităţii din industria prelucrătoare a crescut până la 49,9 puncte, de la 48,9 puncte, în condiţiile unei creşteri a indicelui producţiei până la 50,5 puncte, de la 47,6 puncte. Expansiunea activităţii din sectorul privat a avut loc pe fondul unei accentuări a creşterii costurilor de producţie şi a temperării preţurilor produselor finite. (S&P Global)

Indicele încrederii consumatorilor din Ţările de Jos s-a menţinut la -32 de puncte în august 2025, pe fondul creşterii aşteptărilor privind condiţiile economice din următoarele 12 luni cu 3 puncte, până la -43 de puncte. Indicele aşteptărilor privind situaţia financiară pentru acelaşi orizont a crescut cu un punct, până la -4 puncte, iar indicele condiţiilor economice actuale s-a menţinut la -52 de puncte. (CBS Netherlands)

Preţurile producătorilor industriali din Estonia şi-au accelerat scăderea anuală în iulie 2025, până la 2,2%, de la 1,5%, pe fondul unei scăderi lunare de 0,3%, după un declin de 1,4% în luna anterioară. Preţurile din industria prelucrătoare şi-au temperat creşterea anuală până la 1,1%, de la 1,3%, în condiţiile unei scăderi lunare de 0,1%, iar preţurile energiei şi-au accelerat scăderea anuală până la 40%, de la 35,5%, pe fondul unei scăderi lunare de 5,1%. (Statistics Estonia)