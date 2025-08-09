Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Macron: "Viitorul Ucrainei nu poate fi decis fără ucraineni”

I.S.
Internaţional / 9 august, 19:31

Macron: "Viitorul Ucrainei nu poate fi decis fără ucraineni”

Preşedintele francez Emmanuel Macron a subliniat după o convorbire telefonică cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski, că „viitorul Ucrainei nu poate fi decis fără ucraineni”, în contextul intensificării eforturilor diplomatice înaintea summitului dintre Donald Trump şi Vladimir Putin, potrivit Reuters.

Preşedintele american a anunţat vineri că se va întâlni cu liderul rus pe 15 august, în Alaska, fără participarea lui Zelenski, menţionând posibilitatea unor „schimburi teritoriale în interesul ambelor părţi” pentru a încheia războiul început în februarie 2022, odată cu invazia Rusiei în Ucraina.

Anterior, Bloomberg a relatat că oficialii americani şi ruşi lucrează la un acord care ar recunoaşte oficial controlul Moscovei asupra teritoriilor ucrainene ocupate.

Volodimir Zelenski a respins ferm această idee, afirmând într-un mesaj video că ucrainenii „nu vor ceda niciun teritoriu ocupantului” şi că graniţele ţării sunt stabilite prin Constituţie.

Preşedintele ucrainean a făcut apel la o „coordonare maximă” cu aliaţii săi, reacţionând după întâlnirea de miercuri de la Moscova dintre Vladimir Putin şi emisarul lui Trump, Steve Witkoff, descrisă ca „constructivă” de ambele părţi.

Emmanuel Macron a declarat pe X că „viitorul Ucrainei nu poate fi hotărât fără ucrainenii care luptă pentru libertatea şi securitatea lor de peste trei ani.” El a subliniat angajamentul de a sprijini Ucraina într-un „spirit de unitate”, bazat pe eforturile Coaliţiei voluntarilor, un grup de ţări occidentale care susţin securitatea Ucrainei în eventualitatea unui acord de pace cu Rusia.

Macron a mai precizat că „europenii vor fi o parte esenţială a soluţiei, deoarece este vorba şi de securitatea lor.”

Opinia Cititorului ( 4 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 09.08.2025, 19:41)

    Deja l-ați decis voi, mari strategi europeni cînd v-ați implicat în negocierile de la Istanbul. Acum ultimul cuvînt aparține Rusiei, care nu va mai accepta nicio mizerie, nici de la americani. Bravo idioților!

    Tupeul limbricului francez este incredibil. Macroul crede că vorbește cu geniul de la București?

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    1. 1.1.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 1)
      (mesaj trimis de anonim în data de 09.08.2025, 19:50)

      rusofilule stai calmo ca rusnacul e pe faras

      Acord

      Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

      1.2.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 1)
      (mesaj trimis de anonim în data de 09.08.2025, 20:15)

      soarta ucrainei o decide Trump si Putin, asta stie tot globul, cârnăciorul macrou se mai face puțin de râs

      Acord

      Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    2.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 09.08.2025, 20:49)

    Viitorul Europei si al lumii poate fi decis fara ucraineni si fara Zelea. Gata, rusii au invins, razboiul trebuie sa inceteze!!

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Internaţional

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

08 august

Citeşte Ziarul BURSA din 08 august

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

08 august
Ediţia din 08.08.2025

Consultă arhiva ziarului
Casino Online
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

08 Aug. 2025
Euro (EUR)Euro5.0711
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3561
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.3913
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8585
Gram de aur (XAU)Gram de aur476.2885

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale
industrylink.eu

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
targulnationalimobiliar.ro
romaniansecuritysummit.com
industrylink.eu
connecting.careers
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb