Macron: "Viitorul Ucrainei nu poate fi decis fără ucraineni”

Preşedintele francez Emmanuel Macron a subliniat după o convorbire telefonică cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski, că „viitorul Ucrainei nu poate fi decis fără ucraineni”, în contextul intensificării eforturilor diplomatice înaintea summitului dintre Donald Trump şi Vladimir Putin, potrivit Reuters.

Preşedintele american a anunţat vineri că se va întâlni cu liderul rus pe 15 august, în Alaska, fără participarea lui Zelenski, menţionând posibilitatea unor „schimburi teritoriale în interesul ambelor părţi” pentru a încheia războiul început în februarie 2022, odată cu invazia Rusiei în Ucraina.

Anterior, Bloomberg a relatat că oficialii americani şi ruşi lucrează la un acord care ar recunoaşte oficial controlul Moscovei asupra teritoriilor ucrainene ocupate.

Volodimir Zelenski a respins ferm această idee, afirmând într-un mesaj video că ucrainenii „nu vor ceda niciun teritoriu ocupantului” şi că graniţele ţării sunt stabilite prin Constituţie.

Preşedintele ucrainean a făcut apel la o „coordonare maximă” cu aliaţii săi, reacţionând după întâlnirea de miercuri de la Moscova dintre Vladimir Putin şi emisarul lui Trump, Steve Witkoff, descrisă ca „constructivă” de ambele părţi.

Emmanuel Macron a declarat pe X că „viitorul Ucrainei nu poate fi hotărât fără ucrainenii care luptă pentru libertatea şi securitatea lor de peste trei ani.” El a subliniat angajamentul de a sprijini Ucraina într-un „spirit de unitate”, bazat pe eforturile Coaliţiei voluntarilor, un grup de ţări occidentale care susţin securitatea Ucrainei în eventualitatea unui acord de pace cu Rusia.

Macron a mai precizat că „europenii vor fi o parte esenţială a soluţiei, deoarece este vorba şi de securitatea lor.”