MAE: Cei români răniţi în atacul armat din Istanbul sunt în afara oricărui pericol

Ministerul Afacerilor Externe a anunţat că, prin intermediul Consulatului General al României la Istanbul, a fost sesizat pe 8 noiembrie în legătură cu un atac armat produs în metropola turcă, în urma căruia doi cetăţeni români au fost răniţi.

Reprezentanţii consulatului s-au deplasat de urgenţă la faţa locului pentru a acorda asistenţă şi pentru a obţine informaţii privind circumstanţele incidentului. Cei doi români au primit îngrijiri medicale, nu au necesitat internare şi se află în afara oricărui pericol, a precizat MAE.

Autorităţile turce desfăşoară o anchetă pentru stabilirea detaliilor atacului.

Consulatul General al României la Istanbul menţine legătura cu cetăţenii români implicaţi şi le oferă sprijin consular. Ministerul reaminteşte că românii aflaţi în Turcia pot solicita asistenţă consulară la numărul +90 212 358 0516, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate.