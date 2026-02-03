MAGNOR: Aurul creşte şi consolidează rolul de activ financiar în 2026

Preţul aurului a înregistrat o creştere spectaculoasă în 2025 care a depăşit 65%, iar analiştii estimează că, pe parcursul acestui an, metalul preţios ar putea atinge valori de peste 5.000 USD/uncie, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei. În ianuarie 2026, aurul a atins un nivel record de 5.500 USD/uncie, impulsionat de achiziţiile băncilor centrale, deprecierea dolarului şi cererea tot mai mare din partea fondurilor şi a investitorilor individuali, adaugă comunicatul.

CEO MAGNOR, Cosmin Popovici, afirmă: „Aurul şi-a demonstrat capacitatea de a proteja valoarea capitalului într-un context economic marcat de incertitudine. Observăm un interes în creştere atât pentru aurul de investiţii, cât şi pentru utilizarea acestuia ca activ financiar cu valoare reală”, conform comunicatului.

Creşterea accelerată a preţului a transformat percepţia asupra aurului: acesta nu mai este doar un bun personal sau obiect de valoare emoţională, ci un activ financiar care poate fi utilizat pentru obţinerea de lichidităţi, subliniază sursa menţionată. Serviciile de microcreditare de tip amanet oferite de MAGNOR permit acum clienţilor să obţină cu aproximativ 65% mai mult comparativ cu 2024, folosind acelaşi obiect din aur, se specifică în comunicat. De exemplu, în ianuarie 2026, un client a accesat un împrumut mediu de 2.500 de lei, faţă de 1.500 de lei în 2024, valorificând acelaşi colateral, explică sursa.

Comunicatul evidenţiază că perspectivele pentru 2026 indică menţinerea unei cereri ridicate, atât la nivel global, cât şi pe piaţa locală, susţinută de politici monetare relaxate şi de interesul persoanelor fizice pentru diversificarea economiilor şi protecţia împotriva inflaţiei. În România, cererea de aur ar putea creşte între 40% şi 50%, iar lingourile de 5-10 grame rămân cele mai populare datorită accesibilităţii şi flexibilităţii, conform comunicatului.