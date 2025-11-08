Maia Sandu a constituit noul Consiliu Naţional de Securitate al Republicii Moldova

Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat vineri decretul privind constituirea noului Consiliu Naţional de Securitate (CNS), organism consultativ cu rol în coordonarea şi monitorizarea politicilor de securitate naţională, potrivit mass-media.

Consiliul este condus de şefa statului, iar funcţia de secretar va fi exercitată de Stanislav Secrieru, consilier prezidenţial în domeniul apărării şi securităţii naţionale.

Din componenţa CNS fac parte, din oficiu, preşedintele Parlamentului Igor Grosu, prim-ministrul Alexandru Munteanu, preşedintele Comisiei parlamentare pentru securitate naţională Lilian Carp, ministrul apărării Anatolie Nosatîi, ministrul afacerilor interne Daniella Misail-Nichitin, şeful SIS Alexandru Musteaţa, procurorul general interimar Alexandru Machidon, precum şi guvernatoarea Băncii Naţionale, Anca Dragu.

De asemenea, în componenţa noului Consiliu au fost desemnaţi vicepremierul pentru integrare europeană Cristina Gherasimov, ministrul de externe Mihai Popşoi, vicepremierul pentru reintegrare Valeriu Chiveri, ministrul justiţiei Vladislav Cojuhari, ministrul finanţelor Andrian Gavriliţa, preşedinta Comisiei juridice a Parlamentului Veronica Roşca, directorul Centrului naţional de management al crizelor Serghei Diaconu, precum şi secretarul general al Guvernului Alexei Buzu.

Prin acelaşi decret, Maia Sandu a abrogat actul din 12 septembrie 2023 privind constituirea Consiliului Suprem de Securitate, vechiul format al organismului.

Anca Dragu, fost ministru al finanţelor în România, a fost confirmată în funcţia de guvernator al Băncii Naţionale a Republicii Moldova în decembrie 2023.

Potrivit legislaţiei adoptate în mai 2025, CNS îşi va desfăşura activitatea în baza Constituţiei Republicii Moldova, a Legii privind securitatea naţională şi a propriului regulament, menţinând un rol consultativ în arhitectura instituţională a statului.