Maison DADOO: O locatie diferita pentru evenimente

Media-Advertising / 4 noiembrie, 17:30

Maison DADOO: O locatie diferita pentru evenimente

Intr-o piata in continua evolutie, Maison DADOO, cu o experienta de peste 13 ani in organizarea de evenimente private si corporate, vine cu o noua abordare in segmentul locatiilor premium pentru evenimente. Situata pe Strada Viitorului nr. 34, in inima Bucurestiului, noua proprietate reuseste sa imbine farmecul istoric cu un concept modern, devenind astfel un punct de referinta pentru orice evenimente exclusiviste.

Proprietatea, care gazduieste acum noul sediu Maison DADOO, a fost construita la inceputul secolului XX si a apartinut unei figuri marcante in peisajul economic al Romaniei. Arhitectura este inspirata din stilul Art Nouveau, iar detaliile ornamentale originale - precum elemente arhitecturale de la exterior si interior, vitralii, mozaicuri, marmura, podele de lemn masiv si feronerie sculptata - au fost pastrate si restaurate cu grija pentru a reda autenticitatea si eleganta epocii. Transformarea acestui spatiu intr-o destinatie de evenimente premium a fost realizata cu o viziune clara: un echilibru perfect intre trecut si modernitate, in reamenajarea casei folosindu-se numai materiale si finisaje de lux.

Un concept unic: One Stop Destination

Casa Maison DADOO nu este doar o noua locatie de evenimente, ci o experienta completa in sine. Cu o suprafata utila de 480 mp, impartita intre demisol, parter si etaj cu mansarda open space, si o curte spatioasa de peste 400 mp, aceasta proprietate ofera un cadru versatil pentru orice tip de eveniment. Conceptul "One Stop Destination" permite personalizarea fiecarui eveniment in parte, de la spatiile vizate pana la cele mai mici detalii legate de styling, logistica, aranjamente florale si food & beverage. Astfel, locatia este ideala atat pentru petreceri private, ceremonii & nunti atipice, cine sau brunch-uri tematice, pana la evenimente corporate si pop-up, lansari de produse, workshop-uri, conferinte sau chiar evenimente socio-culturale.

Spatiile locatiei sunt generoase si versatile, imbinand un design exclusiv, in care se observa atentia la detalii si calitatea, dar si functionalitatea. Astfel curtea exterioara - este un spatiu perfect pentru evenimente in aer liber, cu o capacitate de pana la 250 de invitati standing sau 100 sitting. Salonul principal este practic inima locatiei, cu tavane inalte si lumina naturala abundenta, ce se deschide in exterior intr-o veranda spatioasa. Acestea pot gazdui pana la 140 de persoane in varianta standing sau 60 sitting. Mansarda - este un spatiu amplu, intim si elegant, ideal pentru ateliere, evenimente pop-up sau activari de brand. Pe langa aceste zone, locatia dispune de bucatarie complet echipata, cu facilitati moderne pentru catering si de un setup audio-video de ultima generatie pentru evenimente.

Ce diferentiaza casa Maison DADOO de alte spatii este atat locatia in sine, dar si atentia la detalii si serviciile complete pe care le ofera. De la decoruri florale si elemente de logistica adaptate fiecarui tip de eveniment, pana la meniuri de mancare si bautura personalizate, statii tematice sau dotari tehnice de ultima generatie, Maison DADOO aduce un plus de valoare prin punerea la dispozitie a tot ceea ce este necesar pentru o experienta impecabila si de neuitat.

Maison DADOO isi doreste sa devina un nou reper pe harta locatiilor de evenimente premium din Bucuresti, venind cu o promisiune clara: redefinirea standardelor in industrie.

