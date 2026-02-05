Majoritatea dintre noi alegem plăţile digitale în vacanţa de iarnă

Opt din zece dintre noi intenţionăm să achităm cheltuielile vacanţelor de iarnă folosind cardul sau telefonul, arată cel mai recent studiu Visa, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei Aproape jumătate spunem că, dacă nu am avea aceste opţiuni digitale, fie am alege alt comerciant (28%), fie am cheltui mai puţin (13%) sau nu ne-am mai întoarce la comerciantul respectiv (9%), mai adaugă comunicatul.

Pentru sezonul 2026, sursa menţionată subliniază că majoritatea (84%) plănuim să ne petrecem vacanţa de iarnă în România, iar 16% preferăm destinaţii precum Austria, Italia sau Elveţia. Motivele principale pentru alegerea unei vacanţe autohtone sunt uşurinţa călătoriei (63%), proximitatea (46%) şi dorinţa de a sprijini economia locală (28%), conform comunicatului de presă.

Sursa citată mai relatează că În ultimii cinci ani, aproape şapte din zece dintre noi am avut cel puţin o vacanţă dedicată sporturilor de iarnă, iar aproape o treime dintre noi (32%) am folosit deja instrumente de inteligenţă artificială pentru a rezerva sau cumpăra echipamente şi servicii pentru vacanţe.

Majoritatea dintre noi considerăm că Jocurile Olimpice şi Paralimpice 2026, Milano-Cortina, vor stimula interesul pentru sporturi de iarnă şi vor creşte cheltuielile în staţiunile montane, potrivit comunicatului de presă. (59%) am fi dispuşi să folosim AI pentru planificarea vacanţelor, iar 57% pentru achiziţionarea de echipamente sau servicii specifice sporturilor de iarnă, se arată în comunicat.

Country Manager Visa România, Elena Ungureanu, subliniază: „Noi căutăm servicii rapide, sigure şi confortabile, iar plata digitală face parte integrantă din experienţa noastră de vacanţă. Afacerile locale trebuie să ţină pasul cu aceste nevoi dacă vor să rămână competitive”, conform comunicatului de presă.

Studiul Visa a fost realizat între decembrie 2025 şi ianuarie 2026, pe un eşantion reprezentativ de 1.038 de respondenţi din România, cu vârste între 18 şi 60 de ani, mai precizează sursa menţionată.