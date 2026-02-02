Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Marcel Ciolacu vrea un consorţiu medical la Buzău după modelul celui de la Oradea

Ana Felea
Politică / 2 februarie, 11:57

Marcel Ciolacu vrea un consorţiu medical la Buzău după modelul celui de la Oradea

Preşedintele Consiliului Judeţean Buzău, Marcel Ciolacu, a anunţat lansarea unui proiect ambiţios pentru sănătatea buzoiană: înfiinţarea unui consorţiu medical între spitalele judeţene şi Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti, după modelul implementat de Ilie Bolojan la Oradea. Iniţiativa vizează creşterea calităţii serviciilor medicale, eficientizarea resurselor şi consolidarea expertizei profesionale în judeţ.

Marcel Ciolacu a declarat: „Am pus bazele primului consorţiu public între Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti şi toate spitalele din judeţul Buzău. În acest demers lucrăm împreună cu Cătălin Cârstoiu, managerul Spitalului Universitar de Urgenţă Bucureşti, şi cu Carmen Orban, medic şi senator de Buzău, implicată direct în acest proiect. Am stabilit un plan clar de acţiuni şi activităţi, astfel încât consorţiul să devină funcţional în următoarele şase luni. Spitalele din judeţul Buzău vor fi mai bine conectate între ele şi cu expertiza medicală universitară, iar acest lucru se va reflecta în mod concret în calitatea îngrijirii pacienţilor”.

Managerul Spitalului Universitar de Urgenţă Bucureşti, Cătălin Cârstoiu, prezent la o întâlnire la Buzău, a explicat că proiectul reprezintă o inovaţie în sistemul sanitar românesc: ”Am discutat, la Buzău, posibilitatea construcţiei unui consorţiu medical, o construcţie nouă în România, şi etapele acestui demers instituţional. Este vorba despre un consorţiu între Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti şi toate spitalele din judeţ, subordonate Consiliului Judeţean, cu acordul Ministerului Sănătăţii. Facem acest lucru pentru pacienţi, pentru medici şi pentru infrastructura medicală”.

Consorţiul vizează centralizarea managementului spitalelor judeţene, partajarea resurselor şi creşterea accesului la expertiza universitară. Un punct cheie în demersul iniţiat de Marcel Ciolacu este modernizarea şi relansarea blocului operator al Spitalului Judeţean Buzău, proiect blocat de mai bine de un deceniu, care ar urma să aducă atât creşterea capacităţii operaţionale, cât şi noi locuri de muncă în regiune.

Modelul de la Oradea serveşte ca reper pentru Buzău. Această structură a condus la optimizarea costurilor, atragerea de medici specialişti şi creşterea calităţii actului medical, ţinte vizate şi în cazul proiectului de la Buzău.

Implementarea consorţiului va fi realizată etapizat, în următoarele şase luni, cu accent pe definirea fluxurilor operaţionale, consolidarea cooperării între unităţile spitaliceşti şi integrarea resurselor umane şi materiale.

Marcel Ciolacu a explicat că în urma implementării acestui proiect, spitalul de la Buzău ar putea deveni spital clinic: ”Dorim să construim acest consorţiu medical, care să se bazeze, în primul rând, pe eficienţă şi pe actul medica, dar şi pe o supleţe a structurii administrative. Va fi o întâlnire şi la Bucureşti, cu managerii spitalelor din Buzău şi cu managerul de la Spitalului Univeristar Bucureşti, pentru a discuta şi a perfecţiona acest protocol. În paralel, am început discuţiile cu ADR şi tehnicul din Consiliul Judeţean pentru a consolida şi eficientiza activitatea blocului operator, dar şi a clădirii principale a Spitalului Judeţean Buzău. Ne dorim că avem un management comun pentru toate unităţile spitaliceşti cu scopul de a reduce costurile, de a creşte eficienţa şi de a aduce serviciile mai aproape de pacienţi. Aproape 3% din pacienţii de la Spitalul Universitar sunt din Buzău şi ne dorim să reducem aceste deplasări către spitalele din Bucureşti şi să aducem cât mai mulţi medici la Buzău. Dacă proiectul se finalizează, şi eu vă spun că se va finaliza, Spitalul Judeţean Buzău va lua şi titulatura de «spital clinic», cee ace este un pas imens în ceea ce priveşte apetenţa medicilor de a veni către spitalul din Buzău”.

Judeţul Buzău dispune de mai multe unităţi medicale publice importante în afara municipiului reşedinţă unde se află Spitalul Judeţean Buzău, respectiv Spitalul Orăşenesc Nehoiu, Spitalul Judeţean Buzău, Spitalul Municipal Râmnicu Sărat şi Spitalul Smeeni. Mare parte dintre aceste unităţi spitaliceşti se confruntă cu un deficit semnificativ de medici specialişti, mai ales în chirurgie, pediatrie şi medicină internă, iar migraţia către centrele universitare mari şi sectorul privat accentuează problema.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Politică

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

02 februarie

Citeşte Ziarul BURSA din 02 februarie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

02 februarie
Ediţia din 02.02.2026

Consultă arhiva ziarului
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

02 Feb. 2026
Euro (EUR)Euro5.0959
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.2958
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5372
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8854
Gram de aur (XAU)Gram de aur644.9082

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale
ccib.ro

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video
disb.ro
tophotelawards.ro

ENGLISH SECTION

more articles

metalshow-tib.ro
solarenergy-expo.ro
Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb