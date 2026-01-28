Marco Rubio anunţă o prezenţă diplomatică permanentă a SUA în Venezuela

Secretarul de Stat american Marco Rubio a declarat miercuri într‑o audiere în Congres că întrevede o prezenţă diplomatică permanentă a Statelor Unite în Venezuela „într‑un viitor apropiat”, pe fondul evoluţiilor din această ţară după capturarea lui Nicolas Maduro, conform News.ro.

Rubio a spus că o echipă aflată la faţa locului evaluează situaţia şi că deschiderea unei reprezentanţe diplomatice americane ar permite obţinerea de informaţii în timp real şi facilitarea interacţiunii cu autorităţile locale, potrivit News.ro.