Marea Britanie analizează o taxă pentru maşinile electrice pentru a echilibra sistemul fiscal auto

Guvernul britanic ia în considerare introducerea unei taxe pentru vehiculele electrice, cu scopul de a crea „un sistem mai echitabil pentru toţi şoferii”, potrivit unui anunţ citat de AFP.

Potrivit Daily Telegraph, noua taxă - estimată la trei penny pe milă - ar urma să fie anunţată de ministrul finanţelor, Rachel Reeves, pe 26 noiembrie, la prezentarea proiectului de buget. Măsura ar putea intra în vigoare în 2028, după o perioadă de consultare, şi ar însemna un cost mediu anual de aproximativ 250 de lire sterline pentru proprietarii de maşini electrice.

„Acciza la combustibil acoperă benzina şi motorina, dar nu există un echivalent pentru vehiculele electrice”, a declarat un purtător de cuvânt al guvernului britanic.

Industria auto a reacţionat critic la planul guvernului, avertizând că acesta ar putea descuraja achiziţiile de vehicule nepoluante. Asociaţia producătorilor auto (SMMT) a transmis că o astfel de măsură „ar fi o greşeală strategică”, întrucât „vizează exact vehiculele pe care producătorii sunt provocaţi să le vândă”.

SMMT a mai subliniat că o taxă pe kilometraj ar putea „submina obiectivele pentru vehicule cu emisii zero (ZEV)” şi ar descuraja consumatorii, în contextul în care unul din patru autoturisme vândute în Regatul Unit este complet electric.

Oficiul pentru Responsabilitate Bugetară estimează că accizele la combustibil vor aduce 24,4 miliarde de lire sterline în 2025-2026, echivalentul a 2% din veniturile guvernamentale. Totuşi, aceste venituri vor scădea odată cu creşterea numărului de maşini electrice.

Ministrul Rachel Reeves, aflată sub presiunea de a stabiliza finanţele publice, nu a exclus recent o posibilă creştere a impozitului pe venit sau a TVA, în pofida promisiunilor făcute de Partidul Laburist înaintea alegerilor generale.