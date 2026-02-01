Marea Britanie trebuie să „facă mai mult” împreună cu UE în materie de apărare, spune Starmer

Marea Britanie trebuie să „facă mai mult” împreună cu Uniunea Europeană în domeniul apărării, în special prin iniţiativa SAFE, la care Londra nu a aderat deocamdată, a declarat premierul Keir Starmer, potrivit AFP şi Reuters.

Londra şi Bruxellesul nu au reuşit la finalul anului 2025 să ajungă la un acord privind participarea britanică la programul SAFE al Uniunii Europene, care dispune de 150 de miliarde de euro sub formă de împrumuturi pentru proiecte de înzestrare militară, relatează AFP.

Negocierile s-au blocat din cauza contribuţiei financiare solicitate Regatului Unit, de până la 6 miliarde de euro, sumă considerată prea mare de guvernul britanic, potrivit Reuters.

Comisia Europeană analizează în prezent posibilitatea lansării unei a doua ediţii a schemei de împrumuturi SAFE, notează AFP.

Întrebat dacă Marea Britanie va încerca să se alăture celei de-a doua ediţii a programului, Keir Starmer a afirmat că Europa trebuie să facă mai mult pentru a se reînarma, potrivit Reuters.

„Consider că în materie de cheltuieli, de capacităţi şi de cooperare, trebuie să facem mai mult împreună”, a declarat premierul britanic, adăugând că acest lucru presupune analizarea unor mecanisme precum SAFE, conform AFP.

Declaraţiile au fost făcute jurnaliştilor la revenirea sa din China săptămâna trecută şi au fost făcute publice duminică, relatează Reuters.

După preluarea guvernării în iulie 2024, liderul laburist încearcă o apropiere de Uniunea Europeană, menţionează AFP.

La primul summit bilateral din primăvara anului 2025, Londra şi Bruxellesul au convenit asupra unui „nou parteneriat strategic”, care prevede o cooperare mai strânsă în domeniul apărării şi securităţii, precum şi o relaxare a restricţiilor privind comerţul cu produse alimentare, potrivit Reuters.

Comisarul european pentru comerţ, Maros Sefcovic, urmează să se afle luni la Londra pentru discuţii cu mai mulţi miniştri britanici, înaintea unui nou summit bilateral programat mai târziu în acest an, relatează AFP.

Keir Starmer a exclus orice posibilitate de revenire a Marii Britanii în uniunea vamală, invocând impactul asupra acordurilor comerciale ale Londrei cu ţări precum Statele Unite şi India, potrivit Reuters.

Premierul britanic a arătat însă că rămâne deschis unei alinieri mai mari la regulile pieţei unice europene, notează AFP.

Totodată, negocierile continuă în privinţa unui program de mobilitate pentru tineri, care ar include un plafon al numărului de vize şi al duratei de şedere, relatează Reuters.

Londra şi Bruxellesul au convenit deja ca Regatul Unit să se alăture, din 2027, programului european de schimburi universitare ERASMUS, potrivit AFP.