Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Marea Britanie trebuie să „facă mai mult” împreună cu UE în materie de apărare, spune Starmer

T.B.
Internaţional / 1 februarie, 21:24

Marea Britanie trebuie să „facă mai mult” împreună cu UE în materie de apărare, spune Starmer

Marea Britanie trebuie să „facă mai mult” împreună cu Uniunea Europeană în domeniul apărării, în special prin iniţiativa SAFE, la care Londra nu a aderat deocamdată, a declarat premierul Keir Starmer, potrivit AFP şi Reuters.

Londra şi Bruxellesul nu au reuşit la finalul anului 2025 să ajungă la un acord privind participarea britanică la programul SAFE al Uniunii Europene, care dispune de 150 de miliarde de euro sub formă de împrumuturi pentru proiecte de înzestrare militară, relatează AFP.

Negocierile s-au blocat din cauza contribuţiei financiare solicitate Regatului Unit, de până la 6 miliarde de euro, sumă considerată prea mare de guvernul britanic, potrivit Reuters.

Comisia Europeană analizează în prezent posibilitatea lansării unei a doua ediţii a schemei de împrumuturi SAFE, notează AFP.

Întrebat dacă Marea Britanie va încerca să se alăture celei de-a doua ediţii a programului, Keir Starmer a afirmat că Europa trebuie să facă mai mult pentru a se reînarma, potrivit Reuters.

„Consider că în materie de cheltuieli, de capacităţi şi de cooperare, trebuie să facem mai mult împreună”, a declarat premierul britanic, adăugând că acest lucru presupune analizarea unor mecanisme precum SAFE, conform AFP.

Declaraţiile au fost făcute jurnaliştilor la revenirea sa din China săptămâna trecută şi au fost făcute publice duminică, relatează Reuters.

După preluarea guvernării în iulie 2024, liderul laburist încearcă o apropiere de Uniunea Europeană, menţionează AFP.

La primul summit bilateral din primăvara anului 2025, Londra şi Bruxellesul au convenit asupra unui „nou parteneriat strategic”, care prevede o cooperare mai strânsă în domeniul apărării şi securităţii, precum şi o relaxare a restricţiilor privind comerţul cu produse alimentare, potrivit Reuters.

Comisarul european pentru comerţ, Maros Sefcovic, urmează să se afle luni la Londra pentru discuţii cu mai mulţi miniştri britanici, înaintea unui nou summit bilateral programat mai târziu în acest an, relatează AFP.

Keir Starmer a exclus orice posibilitate de revenire a Marii Britanii în uniunea vamală, invocând impactul asupra acordurilor comerciale ale Londrei cu ţări precum Statele Unite şi India, potrivit Reuters.

Premierul britanic a arătat însă că rămâne deschis unei alinieri mai mari la regulile pieţei unice europene, notează AFP.

Totodată, negocierile continuă în privinţa unui program de mobilitate pentru tineri, care ar include un plafon al numărului de vize şi al duratei de şedere, relatează Reuters.

Londra şi Bruxellesul au convenit deja ca Regatul Unit să se alăture, din 2027, programului european de schimburi universitare ERASMUS, potrivit AFP.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Internaţional

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

30 ianuarie

Citeşte Ziarul BURSA din 30 ianuarie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

30 ianuarie
Ediţia din 30.01.2026

Consultă arhiva ziarului
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

30 Ian. 2026
Euro (EUR)Euro5.0961
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.2742
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5598
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8755
Gram de aur (XAU)Gram de aur699.3181

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale
ccib.ro

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video
disb.ro
tophotelawards.ro

ENGLISH SECTION

more articles

metalshow-tib.ro
solarenergy-expo.ro
Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb