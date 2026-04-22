Marii exportatori ai lumii - China rămâne lider, cu 3,8 trilioane dolari

Comerţul global este dominat de câţiva mari exportatori, dar diferenţa de amploare dintre aceştia este izbitoare.

China a exportat bunuri în valoare de aproape 3,8 trilioane de dolari în 2025, menţinând un avans semnificativ faţă de Statele Unite şi orice altă economie, potrivit visualcapitalist.com. În acelaşi timp, Europa a realizat o cotă masivă din exporturile globale, iar centrele comerciale mai mici, precum Olanda şi Emiratele Arabe Unite, continuă să aibă o pondere mult peste calibrul lor în domeniu.

Sursa citată clasifică cei mai mari 30 de exportatori din lume, în baza datelor din 2025 ale Organizaţiei Mondiale a Comerţului.

• Exporturile Chinei, stimulate de acordurile de liber-schimb

Exporturile Chinei, în valoare de 3,8 trilioane de dolari, sunt aproape duble faţă de cele ale Statelor Unite (2,18 trilioane de dolari), ceea ce subliniază amploarea dominaţiei sale în industria prelucrătoare şi comerţul global.

Începând cu liberalizarea sa treptată, la sfârşitul anilor 1970 şi 1980, China a adoptat un model de creştere bazat pe exporturi, care urmărea să poziţioneze ţara drept ”fabrica lumii”. Astăzi, nicio ţară nu livrează mai multe mărfuri în străinătate decât China.

Exporturile extinse ale Chinei au fost stimulate de diversele sale acorduri de liber-schimb, inclusiv cu Australia, Pakistan, Coreea de Sud şi blocul ASEAN al pieţelor din Asia de Sud-Est. Efectul este incontestabil: China este, astăzi, cel mai mare partener comercial al peste jumătate din ţările lumii, jucând un rol din ce în ce mai important pentru pieţele dezvoltate şi emergente de pe toate continentele.

• SUA - exporturi diversificate, de peste 2 trilioane de dolari

Statele Unite sunt cunoscute ca fiind cea mai mare piaţă de import din lume, dar sunt responsabile şi pentru exporturi diversificate în valoare de peste 2 trilioane de dolari, inclusiv maşini, petrol, soia şi produse medicale. Printre principalii parteneri comerciali ai SUA se numără vecinii săi nord-americani, Canada şi Mexic, precum şi China, Germania şi Japonia.

Lanţurile de aprovizionare integrate din America de Nord arată că multe exporturi americane îşi obţin de fapt inputurile din importurile de peste graniţă. Piesele auto, de exemplu, pot traversa graniţa SUA cu Mexic sau Canada de aproximativ şase până la opt ori în timpul procesului de asamblare a vehiculelor.

După SUA, locurile 3 - 10 în clasamentul exportatorilor lumii arată astfel: Germania (1,764 trilioane de dolari), Olanda (989 miliarde de dolari), Hong Kong (754 miliarde de dolari), Japonia (738 miliarde de dolari), Italia (726 miliarde de dolari), Coreea de Sud (709 miliarde de dolari), Emiratele Arabe Unite (707 miliarde de dolari), Franţa (683 miliarde de dolari).

• Exporturile din Golful Persic, susţinute de rezervele de hidrocarburi

Statele din Golf, precum Arabia Saudită (311 miliarde de dolari) şi Emiratele Arabe Unite (707 miliarde de dolari), se situează, de asemenea, mult peste calibrul lor ca exportatori, susţinute de rezervele lor extinse de hidrocarburi, potrivit sursei citate.

Produsele petroliere reprezintă aproape 75% din exporturile saudite şi peste jumătate din cele ale Emiratelor, spre deosebire de cota de mai puţin de 20% observată în SUA, cel mai mare producător de petrol din lume.

Dependenţa ridicată a ţărilor din Golf de producţia lor de petrol le face, astfel, vulnerabile la tensiunile geopolitice şi la perturbările lanţurilor de aprovizionare din Orientul Mijlociu, conflictul în curs care implică Iranul fiind un exemplu clar în acest sens.

• OMC: Creşterea comerţului mondial cu mărfuri va încetini în 2026

Creşterea comerţului mondial cu mărfuri va încetini semnificativ, la 1,9% anul acesta, de la 4,6% anul trecut, şi s-ar putea reduce chiar mai mult, dacă războiul din Orientul Mijlociu continuă să majoreze preţurile energiei şi să perturbe transportul global, se arată într-un raport publicat luna trecută de Organizaţia Mondială a Comerţului (OMC), transmite Reuters, conform Agerpres.

În 2025, creşterea comerţului legată de inteligenţa artificială (AI) şi majorarea exporturilor de mărfuri către SUA în anticiparea taxelor vamale a dus la o performanţă peste aşteptări a comerţului. Deşi comerţul mondial a rămas rezilient, previziunile sunt sub presiune în urma extinderii războiului din Iran, a afirmat directorul general al OMC, Ngozi Okonjo-Iweala.

Dacă preţurile ţiţeiului şi gazelor naturale lichefiate (GNL) rămân ridicate anul acesta, în urma conflictului, creşterea comerţului mondial cu mărfuri ar putea încetini la 1,4%, susţin economiştii OMC.

O blocadă prelungită a Strâmtorii Ormuz de către Iran ar afecta importurile de îngrăşăminte şi recoltele unor ţări ca India, Thailanda, Brazilia, şi ar spori riscurile la adresa securităţii alimentare. Preţurile ridicate ale energiei ar putea şterge 0,5 puncte procentuale din creşterea comerţului mondial cu mărfuri, cele mai afectate fiind Asia şi Europa, avertizează OMC.

Şi creşterea comerţului cu servicii ar putea încetini la 4,1% anul acesta, faţă de un nivel previzionat anterior de 4,8%, în urma perturbării comerţului maritim şi a celui aerian. Anul trecut, creşterea comerţului cu servicii a fost de 5,3%.

”Perspectivele încă s-ar putea îmbunătăţi dacă conflictul se încheie rapid şi boom-ul cheltuielilor AI continuă”, se arată în comunicatul OMC.