Mark Rutte: „România este un aliat valoros, iar NATO investeşte în România la fel cum România investeşte în NATO”

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat miercuri, la Bucureşti, că ţara noastră este un aliat de încredere şi un pilon important al securităţii pe Flancul Estic, subliniind contribuţia ţării noastre la apărarea colectivă, la misiunile Alianţei şi la sprijinul constant acordat Ucrainei.

„Sunt aici cu dumneavoastră la Bucureşti şi am avut discuţii foarte productive. De mai bine de zece ani, România este un aliat valoros şi un partener care şi-a consolidat constant operaţiile şi exerciţiile de apărare. România furnizează, de asemenea, un leadership important în contextul regiunii Mării Negre, care are o importanţă strategică pentru întreaga Alianţă”, a declarat Mark Rutte.

Oficialul NATO a evidenţiat implicarea României în misiunile Alianţei din Kosovo şi Irak, precum şi angajamentul ferm al ţării noastre de a susţine Ucraina în războiul de apărare împotriva agresiunii ruse.

„România înţelege importanţa investirii în apărare şi oferă un exemplu: cheltuiţi deja peste 2% din PIB pentru apărare, cu planuri de a creşte la 3,5% până în 2030, plus un supliment de 5% pentru investiţii legate de securitate. Este clar că România investeşte în NATO - şi vreau să fiu foarte clar - NATO investeşte în România”, a afirmat secretarul general.

Mark Rutte a făcut referire şi la incursiunile de drone ruseşti care au afectat spaţiul aerian românesc în ultimele luni, menţionând că Alianţa tratează aceste incidente cu maximă seriozitate şi va rămâne vigilentă.

„Apărarea şi descurajarea sunt cele mai importante. NATO este pregătit şi capabil să facă ceea ce trebuie pentru apărare. Programul Santinela Estului întăreşte poziţia noastră pe întreg Flancul Estic, inclusiv în regiunea Mării Negre. Aceasta înseamnă mai multe capacităţi, gata să fie utilizate atunci când şi unde este nevoie, fără îndoială”, a precizat Rutte.

El a subliniat că NATO este hotărâtă să protejeze fiecare centimetru al teritoriului Alianţei, iar România joacă un rol crucial în acest efort.

Rutte a mai anunţat că va participa, alături de preşedintele Nicuşor Dan, la Forumul NATO pentru Industria de Apărare, organizat joi la Bucureşti, eveniment care reuneşte reprezentanţi ai mediului civil, militar şi industrial din 26 de state membre.

„Forumul ilustrează cel mai bun aspect al NATO - colaborarea dintre guverne, industrie şi armată, pentru a reduce diferenţa dintre ceea ce avem şi ceea ce ne trebuie. Vom lucra mână în mână pentru a accelera inovaţia, a creşte producţia şi a reduce costurile. Adversarii noştri continuă să ne testeze, iar noi trebuie să fim pregătiţi”, a declarat Mark Rutte, mulţumind preşedintelui României pentru „ospitalitatea caldă şi urarea de bun venit”.