Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Mark Rutte: „România este un aliat valoros, iar NATO investeşte în România la fel cum România investeşte în NATO”

A.B.
Politică / 5 noiembrie, 16:04

Mark Rutte: „România este un aliat valoros, iar NATO investeşte în România la fel cum România investeşte în NATO”

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat miercuri, la Bucureşti, că ţara noastră este un aliat de încredere şi un pilon important al securităţii pe Flancul Estic, subliniind contribuţia ţării noastre la apărarea colectivă, la misiunile Alianţei şi la sprijinul constant acordat Ucrainei.

„Sunt aici cu dumneavoastră la Bucureşti şi am avut discuţii foarte productive. De mai bine de zece ani, România este un aliat valoros şi un partener care şi-a consolidat constant operaţiile şi exerciţiile de apărare. România furnizează, de asemenea, un leadership important în contextul regiunii Mării Negre, care are o importanţă strategică pentru întreaga Alianţă”, a declarat Mark Rutte.

Oficialul NATO a evidenţiat implicarea României în misiunile Alianţei din Kosovo şi Irak, precum şi angajamentul ferm al ţării noastre de a susţine Ucraina în războiul de apărare împotriva agresiunii ruse.

„România înţelege importanţa investirii în apărare şi oferă un exemplu: cheltuiţi deja peste 2% din PIB pentru apărare, cu planuri de a creşte la 3,5% până în 2030, plus un supliment de 5% pentru investiţii legate de securitate. Este clar că România investeşte în NATO - şi vreau să fiu foarte clar - NATO investeşte în România”, a afirmat secretarul general.

Mark Rutte a făcut referire şi la incursiunile de drone ruseşti care au afectat spaţiul aerian românesc în ultimele luni, menţionând că Alianţa tratează aceste incidente cu maximă seriozitate şi va rămâne vigilentă.

„Apărarea şi descurajarea sunt cele mai importante. NATO este pregătit şi capabil să facă ceea ce trebuie pentru apărare. Programul Santinela Estului întăreşte poziţia noastră pe întreg Flancul Estic, inclusiv în regiunea Mării Negre. Aceasta înseamnă mai multe capacităţi, gata să fie utilizate atunci când şi unde este nevoie, fără îndoială”, a precizat Rutte.

El a subliniat că NATO este hotărâtă să protejeze fiecare centimetru al teritoriului Alianţei, iar România joacă un rol crucial în acest efort.

Rutte a mai anunţat că va participa, alături de preşedintele Nicuşor Dan, la Forumul NATO pentru Industria de Apărare, organizat joi la Bucureşti, eveniment care reuneşte reprezentanţi ai mediului civil, militar şi industrial din 26 de state membre.

„Forumul ilustrează cel mai bun aspect al NATO - colaborarea dintre guverne, industrie şi armată, pentru a reduce diferenţa dintre ceea ce avem şi ceea ce ne trebuie. Vom lucra mână în mână pentru a accelera inovaţia, a creşte producţia şi a reduce costurile. Adversarii noştri continuă să ne testeze, iar noi trebuie să fim pregătiţi”, a declarat Mark Rutte, mulţumind preşedintelui României pentru „ospitalitatea caldă şi urarea de bun venit”.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Politică

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

05 noiembrie

Citeşte Ziarul BURSA din 05 noiembrie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

05 noiembrie
Ediţia din 05.11.2025

Consultă arhiva ziarului
rominsolv.ro
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

05 Noi. 2025
Euro (EUR)Euro5.0851
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.4290
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4608
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.7690
Gram de aur (XAU)Gram de aur565.0116

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
gustulitaliei.ro
immromania.eu
world-nuclear-exhibition.com
targuldeturism.ro
thediplomat.ro
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb