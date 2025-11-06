Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Mark Rutte: „Aliaţii NATO vor investi 5% din PIB în apărare până în 2035 - este preţul siguranţei noastre

T.B.
Politică / 6 noiembrie, 08:49

Mark Rutte: „Aliaţii NATO vor investi 5% din PIB în apărare până în 2035 - este preţul siguranţei noastre

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat joi, la Forumul NATO pentru Industria de Apărare, organizat la Bucureşti, că aliaţii au convenit să majoreze cheltuielile pentru apărare la 5% din PIB până în 2035, o decizie pe care a descris-o drept „necesară şi realistă” în contextul actual de securitate internaţională.

„Ştim cu toţii că vorbim despre sume serioase - 5% din PIB înseamnă bani mulţi, cheltuieli importante. Însă este ceea ce avem nevoie pentru a fi în siguranţă”, a spus Rutte, subliniind că Alianţa trebuie să fie pregătită pentru confruntări de durată.

Potrivit acestuia, noua ţintă de investiţii va permite statelor membre să achiziţioneze mai multe capacităţi de apărare, inclusiv avioane, sisteme moderne de apărare antiaeriană şi echipamente de sprijin logistic, în acord cu nevoile actuale ale flancului estic.

„Pentru a transforma această decizie în acţiune, dialogul direct între NATO şi industrie este esenţial. Facem deja progrese, dar trebuie să accelerăm. Avem nevoie de mai mult - mai repede şi mai eficient”, a spus secretarul general.

Rutte a evidenţiat, de asemenea, rolul României în consolidarea apărării colective, salutând planul Bucureştiului de a creşte cheltuielile de apărare la 3,5% din PIB. „România demonstrează angajament şi responsabilitate. Siguranţa europeană depinde de solidaritatea fiecărui aliat”, a adăugat el.

Oficialul NATO a avertizat că ameninţările la adresa ordinii internaţionale rămân complexe, menţionând colaborarea tot mai strânsă dintre Rusia, China şi Coreea de Nord. „Vedem că Rusia nu este singură în eforturile sale de a submina regulile globale. Trebuie să fim uniţi şi hotărâţi”, a spus Rutte.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de wes în data de 06.11.2025, 11:20)

    Nu v-ati saturat de furat, loaze parazite?

