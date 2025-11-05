Mark Rutte a fost întâmpinat de premierul Ilie Bolojan la Palatul Victoria

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a fost întâmpinat miercuri de premierul Ilie Bolojan la Palatul Victoria, în cadrul primei sale vizite oficiale în România de la preluarea mandatului, potrivit Guvernului.

Anterior, Rutte a avut o întrevedere la Palatul Cotroceni cu preşedintele Nicuşor Dan, urmată de declaraţii comune de presă. Vizita sa la Bucureşti are o semnificaţie strategică, marcând angajamentul NATO pentru consolidarea Flancului Estic şi pentru întărirea cooperării aliate în regiune.