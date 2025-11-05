Mark Rutte a fost primit de preşedintele Nicuşor Dan la Palatul Cotroceni

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, s-a întâlnit miercuri cu preşedintele României, Nicuşor Dan, la Palatul Cotroceni, în cadrul primei sale vizite oficiale în ţara noastră de la preluarea mandatului în fruntea Alianţei Nord-Atlantice, potrivit Administraţiei Prezidenţiale.

Mark Rutte a sosit la Bucureşti în cursul zilei de miercuri, vizita sa având o semnificaţie strategică în contextul consolidării Flancului Estic al NATO şi al intensificării cooperării aliate în regiune. În cadrul întrevederii, cei doi oficiali au discutat despre principalele ameninţări de securitate cu care se confruntă Alianţa, situaţia de pe Flancul Estic şi modalităţile de întărire a capacităţii de apărare şi descurajare a NATO, precum şi despre contribuţia României la stabilitatea regională.

Întâlnirea de la Cotroceni a inclus convorbiri tête-à-tête, discuţii oficiale şi un dejun de lucru, urmate de declaraţii comune de presă programate pentru ora 15:30.

După întrevederea de la Palatul Cotroceni, Mark Rutte urmează să se întâlnească la ora 16:00 cu premierul Ilie Bolojan, la Palatul Victoria, iar ulterior cu preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului - Mircea Abrudean, la Senat (ora 17:00), şi Sorin-Mihai Grindeanu, la Camera Deputaţilor (ora 17:45).

Joi dimineaţă, de la ora 8:30, secretarul general al NATO şi preşedintele Nicuşor Dan vor participa la Forumul NATO pentru Industria de Apărare (NATO-Industry Forum 2025), organizat la JW Marriott Bucharest Grand Hotel. Evenimentul, care reuneşte peste 800 de participanţi din 26 de state NATO şi partenere şi peste 300 de companii din industria de apărare, reprezintă cea mai importantă platformă de dialog strategic dintre Alianţă şi mediul industrial.

Forumul este organizat de Comandamentul Suprem Aliat pentru Transformare (SACT) şi de Divizia pentru Industrie de Apărare, Inovaţie şi Armament din cadrul Statului Major Internaţional al NATO, cu sprijinul Ministerului Apărării Naţionale. Potrivit Administraţiei Prezidenţiale, prin găzduirea acestui eveniment, România îşi reconfirmă angajamentul de a sprijini consolidarea dialogului strategic dintre NATO şi industria de apărare aliată.