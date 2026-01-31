Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Marş de protest organizat de AUR la Curtea de Argeş, în contextul crizei apei potabile

T.B.
31 ianuarie, 15:45

Marş de protest organizat de AUR la Curtea de Argeş, în contextul crizei apei potabile

Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR) a organizat sâmbătă un marş de protest la Curtea de Argeş, în contextul crizei apei potabile care afectează municipiul şi localităţile limitrofe, relatează AGERPRES.

Protestul a fost organizat pe fondul nemulţumirilor legate de lipsa apei potabile şi de gestionarea situaţiei de către autorităţi, potrivit AGERPRES.

Preşedintele AUR, deputatul George Simion, a acuzat nepăsarea autorităţilor locale şi centrale pentru situaţia creată, transmite AGERPRES.

„Aici, ca şi la nivel naţional, e o guvernare PSD cu USR, aici, în Curtea de Argeş. Şi nu s-au gândit, în momentul în care au auzit că se închide barajul Vidraru, că se va întâmpla aşa”, a declarat George Simion, citat de AGERPRES.

El a afirmat că situaţia locuitorilor este gravă şi că protestatarii sunt alături de comunitate, mai notează AGERPRES.

Simion s-a declarat neîncrezător că problema va fi rezolvată rapid, chiar şi după implicarea premierului Ilie Bolojan, conform AGERPRES.

„Noi ne-am făcut datoria în Parlament, am depus o moţiune împotriva doamnei Buzoianu (...)”, a spus liderul AUR, potrivit AGERPRES.

Preşedintele AUR Argeş, deputatul Bogdan Velcescu, a cerut demisia conducerii societăţii Aquaterm şi a administraţiei locale, relatează AGERPRES.

Participanţii s-au strâns în zona Bisericii Domneşti, lângă sediul Aquaterm, de unde au pornit în marş pe bulevardul central, scrie AGERPRES.

Protestul a fost autorizat între orele 14:00 şi 16:00, pe traseul Biserica Domnească - Fântâna lui Manole, potrivit Inspectoratului Judeţean de Jandarmi Argeş, citat de AGERPRES.

Deputatul Alina Gorghiu, preşedinta PNL Argeş, a declarat că situaţia este monitorizată la nivel guvernamental, iar premierul a cerut remedierea problemei până săptămâna viitoare, mai arată AGERPRES.

Primăria Curtea de Argeş a transmis că bacteria Clostridium perfringens a fost detectată în apa brută, dar nu şi în reţeaua de distribuţie, informează AGERPRES.

„Apa furnizată în oraş rămâne nepotabilă din cauza creşterii turbidităţii apei brute”, se arată în informarea administraţiei locale, citată de AGERPRES.

Operatorul Aquaterm aplică tratamente intensive şi dezinfecţie suplimentară pentru reducerea impurităţilor şi controlul bacteriilor, potrivit AGERPRES.

Au fost amplasate bazine cu apă potabilă în mai multe puncte din oraş, iar tariful apei a fost redus temporar, mai notează AGERPRES.

Apa furnizată în Curtea de Argeş şi în comunele Valea Danului, Valea Iaşului şi Băiculeşti nu mai este potabilă de la începutul lunii noiembrie 2025, afectând circa 40.000 de locuitori, conform AGERPRES.

Societatea Aquaterm a anunţat că turbiditatea ridicată a apei brute a depăşit capacitatea de filtrare a staţiei de tratare de la Cerbureni, relatează AGERPRES.

Deversările controlate din lacul Vidraru au fost realizate de Hidroelectrica pentru lucrări de retehnologizare a amenajării hidroenergetice, potrivit AGERPRES.

