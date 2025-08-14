Maşini de lux căutate în Belgia şi Franţa, depistate la PTF Porţile de Fier I

Poliţiştii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Porţile de Fier I, judeţul Mehedinţi, au descoperit în ultimele 24 de ore două autoturisme în valoare totală de aproximativ 165.000 de euro, semnalate ca fiind căutate de autorităţile din Belgia şi Franţa, conform unui comunicat al Poliţiei de Frontieră.

Unul dintre vehicule figura în baza de date cu alertă emisă de autorităţile franceze pentru a fi folosit ca probă într-o anchetă penală, iar celălalt, înmatriculat în Belgia, era urmărit pentru confiscare. La volan se aflau un cetăţean român de 39 de ani şi unul turc de 66 de ani, care au declarat că nu ştiau că maşinile erau vizate de investigaţii.

Autoturismele au fost indisponibilizate la sediul sectorului, iar cercetările continuă pentru stabilirea măsurilor legale.