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Maşinile pur electrice bat recordul la înmatriculări, Tesla intră în Top 10 mărci

L.B.
Miscellanea / 1 iulie, 13:38

Maşinile pur electrice bat recordul la înmatriculări, Tesla intră în Top 10 mărci

Asociaţia Producătorilor şi Importatorilor de Automobile (APIA) prezintă datele preliminare privind înmatriculările de autovehicule din România pentru luna iunie 2026, conform informaţiilor publicate de Direcţia Generală Permise de Conducere şi Înmatriculări (DGPCI), conform unui comunicat de presă remis redacţiei.

Tendinţele pieţei auto în iunie 2026 şi în prima jumătate a anului

Autoturisme noi: Înmatriculările au înregistrat o creştere de +52.9% în luna iunie 2026 comparativ cu luna iunie 2025.

Autoturisme electrificate: Segmentul a crescut cu +72% faţă de aceeaşi lună a anului trecut.

Autoturisme pur electrice: S-a înregistrat o creştere de +352% comparativ cu iunie 2025, ajungând la un total de 1.494 de unităţi.

Evoluţie semestrială: În primele 6 luni ale anului 2026, totalul pieţei de autoturisme a crescut cu +0.3% faţă de perioada similară din 2025.

În ceea ce priveşte clasamentul înmatriculărilor pe mărci în luna iunie 2026 (urmat de totalul pentru primul semestru din 2026), situaţia se prezintă astfel:

Dacia conduce cu 5.630 unităţi (23.248 în semestrul 1), urmată de Toyota cu 1.154 unităţi (6.561 în semestrul 1), Skoda cu 1.061 unităţi (5.618 în semestrul 1), Hyundai cu 1.009 unităţi (5.027 în semestrul 1), Volkswagen cu 991 unităţi (4.896 în semestrul 1), Renault cu 784 unităţi (4.142 în semestrul 1), Ford cu 476 unităţi (2.912 în semestrul 1), BMW cu 421 unităţi (2.497 în semestrul 1), Mercedes Benz cu 406 unităţi (2.551 în semestrul 1) şi Suzuki cu 389 unităţi (2.349 în semestrul 1).

La nivel de modele, cele mai multe înmatriculări din luna iunie 2026 (şi din primul semestru din 2026) au fost înregistrate de:

Dacia Logan cu 1.749 unităţi (7.557 în semestrul 1), Dacia Duster cu 1.489 unităţi (5.745 în semestrul 1), Dacia Sandero cu 1.157 unităţi (4.807 în semestrul 1), Dacia Spring cu 740 unităţi (2.306 în semestrul 1), Dacia Jogger cu 445 unităţi (2.130 în semestrul 1), Skoda Octavia cu 359 unităţi (1.940 în semestrul 1), Hyundai Tucson cu 345 unităţi (1.659 în semestrul 1), Toyota Corolla cu 244 unităţi (1.514 în semestrul 1), Toyota RAV4 cu 193 unităţi (1.061 în semestrul 1) şi Renault Clio cu 170 unităţi (1.048 în semestrul 1).

Opinia Cititorului ( 1 )

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  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 01.07.2026, 14:34)

    Traducere, după prăbușirea din primul semestru 2025, de la 79k în 2024 la 63k, în 2026 au fost înmatriculate 66k.

    În afară de influența programului rabla, piața auto băltește exact ca în 2025.

    Și s-au înmulțit cu 1000 nr pionerilor electrici. : 

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