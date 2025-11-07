Media Center-ul PayU GPO România: Românii au făcut plăţi online de 168 milioane de lei până la ora 9:00

Volumul total al plăţilor online procesate de PayU GPO România a ajuns la 168 milioane de lei până la ora 9:00, în primele ore ale campaniei Black Friday 2025, potrivit datelor transmise din Media Center-ul PayU GPO România.

Peste 245.000 de tranzacţii au fost realizate în primele ore ale dimineţii, iar 68% dintre acestea au fost efectuate prin opţiunea plată cu un click, arată raportul. Valoarea medie a coşului de cumpărături a fost de 690 de lei, de peste trei ori mai mare decât într-o zi obişnuită, iar în cazul achiziţiilor în rate, coşul mediu a urcat la 1.178 de lei.

Cele mai mari trei tranzacţii înregistrate până la ora 9:00 au fost de 45.951 lei, 35.444 lei şi 34.570 lei, efectuate între orele 8:43 şi 8:47.

Potrivit PayU, categoriile de produse cu cele mai multe achiziţii sunt cosmeticele, produsele FMCG (băcănie şi alimente neperisabile), produsele pentru copii şi IT&C.

Pe parcursul zilei, PayU GPO România va publica actualizări ale datelor de vânzări la orele 11:50, 14:10 şi 17:30, în cadrul evenimentului live transmis pe Facebook şi YouTube, care reuneşte 20 de experţi din e-commerce, banking şi tehnologie.

Printre invitaţii sesiunilor se numără Cosmin Daraban (Gomag), Laura Vizir (TBI Bank), Roxana Turquin (Visa), Elena Gheorghe (PayU GPO România), Florentina Nistor (ING România), Elena Stoica (Sameday Group) şi Cornel Morcov (FAN Courier).

Evenimentul este dedicat analizării trendurilor de consum, metodelor de plată şi comportamentului utilizatorilor în cea mai importantă zi a anului pentru comerţul online din România.