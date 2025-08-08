Media şi divertismentul din ţara noastră, creştere anuală de 2% până în 2029

Industria de media şi divertisment din ţara noastră va avansa cu aproximativ 2% anual în perioada 2025-2029, urmând să atingă 4,91 miliarde euro în 2029, potrivit raportului PwC Global Telecommunications, Entertainment & Media Outlook 2025-2029. În 2025, piaţa este estimată la 4,566 miliarde euro, în creştere cu 3% faţă de anul anterior.

„Creşterea vine tot mai mult din segmentele digitale - publicitatea online şi serviciile de streaming - însă provocările economice, inflaţia şi schimbările în comportamentul consumatorilor impun oferte relevante şi accesibile, într-un context în care inteligenţa artificială schimbă regulile jocului”, a declarat Florin Deaconescu, Partener şi Lider Tehnologie, Media şi Telecom la PwC România.

Publicitatea online, în special cea video, va înregistra cel mai rapid ritm de creştere - 7,5% pe an - ajungând la 387 milioane euro în 2029, faţă de 297 milioane euro în 2025. Jocurile video şi esports vor creşte cu 8,8% anual, până la 425 milioane euro, iar serviciile de streaming OTT (Netflix, Disney+, Prime Video) vor avansa cu 7% pe an, atingând 338 milioane euro.

Industria cinematografică va urca cu 5% pe an, până la 79 milioane euro, susţinută de producţii autohtone de succes, precum „Buzz House The Movie”. Publicitatea outdoor va ajunge la 58 milioane euro, impulsionată de formatele digitale, iar muzica, radioul şi podcasturile vor avansa la 52 milioane euro, pe fondul creşterii streamingului şi al veniturilor din live music.

Alte segmente vor avea evoluţii moderate: telefonia fixă şi mobilă (2,46 miliarde euro în 2029, cu penetrare 5G majoritară), media B2B (216 milioane euro), televiziunea tradiţională (aproximativ 920 milioane euro anual) şi presa tipărită şi digitală (104 milioane euro, cu scăderi compensate de zona online).