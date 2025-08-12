Medicament antigripal inspirat din ciocolată, promite eficienţă sporită împotriva virusurilor rezistente

English Version

Gripa continuă să afecteze anual populaţia globală, generând mutaţii imprevizibile care pun la încercare eficienţa vaccinurilor şi tratamentelor existente. În Statele Unite, costurile gripei sezoniere ajung la aproximativ 87 de miliarde de dolari pe an, iar pandemiile, precum cea de gripă porcină din 2009, au generat pierderi şi mai mari. Estimările pentru viitoare crize sanitare indică un impact financiar de până la 4,4 trilioane de dolari. Pe lângă formele sezoniere, focarele de gripă aviară rămân o problemă serioasă, afectând industria avicolă şi ridicând temeri privind transmiterea la om. Un incident recent din SUA a dus la sacrificarea a 40 de milioane de păsări şi pierderi de miliarde de dolari.

• Limitările tratamentelor actuale

Majoritatea medicamentelor antigripale actuale vizează o proteină virală care suferă mutaţii rapide. Această adaptabilitate a virusului face ca tratamentele să îşi piardă eficienţa, mai ales în cazul tulpinilor rezistente, precum unele forme de gripă aviară şi porcină.

• Descoperire inovatoare în Israel

Cercetători de la Hebrew University din Ierusalim au dezvoltat un medicament experimental ce combină două substanţe - teobromina, un compus natural prezent în cacao, şi arainozina, un compus sintetic cu efect antiviral. Studiul, publicat în revista PNAS, a arătat că noul tratament este mai eficient decât antivirale consacrate, precum oseltamivir (Tamiflu), atât în laborator, cât şi pe modele animale.

Teobromina, cunoscută ca „hrana zeilor” în greaca veche, este un stimulent natural, în timp ce arainozina blochează mecanismele prin care celulele se repară. Împreună, acestea vizează canalele ionice esenţiale pentru viaţa virusului. Lipsa funcţionării acestor canale împiedică multiplicarea şi supravieţuirea virusului.

• Potenţial dincolo de gripă

Metoda ar putea avea aplicabilitate şi împotriva altor virusuri, inclusiv coronavirusuri, care depind de aceleaşi canale ionice. Potrivit coordonatorului studiului, profesorul Isaiah Arkin, aceasta reprezintă „o nouă modalitate de a ataca virusurile” şi ar putea fi un pas important în pregătirea pentru pandemii viitoare.

Substanţele au fost selectate dintr-o bibliotecă de compuşi reutilizaţi, iniţial creaţi pentru alte boli. Urmează testele clinice pe oameni, însă rezultatele preliminare oferă speranţe nu doar pentru un tratament antigripal mai eficient, ci şi pentru noi strategii în lupta globală împotriva bolilor virale.