Mercato: Portarul Robert Popa va juca la Unirea Slobozia

Portarul român Robert Popa, ultima oară la FCU Craiova, a semnat miercuri un contract cu echipa Unirea Slobozia şi va juca pentru formaţia din Superligă, potrivit news.ro.

Gruparea Unirea Slobozia şi-a anunţat noua achiziţie pe pagina oficială de Facebook: „Bine ai venit, Robert Popa! Robert Popa, în vârstă de 22 de ani, va apăra poarta echipei ialomiţenilor până la sfarşitul sezonului! Portarul a evoluat ultima oară la FCU Craiova şi a mai fost legitimat de-a lungul carierei la Râmnicu Vâlcea, FC Argeş, Flacăra Horezu şi UTA Arad. Clubul nostru îi urează bun venit şi mult succes!” , scrie în comunicatul emis de clubul ialomiţean.

Robert Popa a semnat un contract pentru un an, în condiţiile în care portarul titular al Unirii, Denis Rusu, s-a accidentat şi va lipsi timp ce câteva luni. Robert Popa a evoluat ultima oară la echipa FCU Craiova, dar era liber de contract de la finalul sezonului 2024-25.