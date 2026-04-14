Merz: „Germania respinge o anexare de facto a Cisiordaniei”

Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, a transmis, într-o postare publicată pe platforma X, că este „profund îngrijorat” de evoluţiile din teritoriile palestiniene şi a avertizat explicit împotriva unei eventuale anexări de facto a Cisiordaniei.

Declaraţia a fost făcută în urma unei convorbiri telefonice cu prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, în cadrul căreia liderul de la Berlin a subliniat poziţia guvernului german. „Am transmis clar: nu trebuie să existe o anexare de facto a Cisiordaniei”, a precizat acesta.

Mesajul reflectă preocupările crescânde la nivel european privind situaţia din Cisiordania, în contextul tensiunilor persistente şi al temerilor legate de modificări unilaterale ale statutului teritoriului.

Potrivit poziţiilor oficiale exprimate de Ministerul Federal al Afacerilor Externe al Germaniei şi relatărilor agenţiei Reuters, Germania s-a poziţionat constant în favoarea unei soluţii negociate, bazate pe principiul celor două state, şi a respins orice măsuri care ar putea altera unilateral situaţia din teren sau ar complica perspectivele unui acord de pace durabil.