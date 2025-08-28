Merz exclude o întâlnire Putin-Zelenski

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat joi, într-o conferinţă comună cu preşedintele francez Emmanuel Macron, că „pare clar” că nu va avea loc nicio întâlnire între Vladimir Putin şi Volodimir Zelenski, relatează Reuters, de la care transmitem cele ce urmează.
Cei doi lideri s-au întâlnit la Fortul Bregancon, în sudul Franţei, unde Macron l-a primit pe Merz la o cină de lucru. Înaintea discuţiilor, cancelarul german a precizat că agenda bilaterală include colaborarea economică dintre Franţa şi Germania, situaţia războiului ruso-ucrainean şi măsuri de debirocratizare a Uniunii Europene.
Opinia Cititorului ( 4 )
1. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 28.08.2025, 21:54)
mult mai interesant ar fi sa ni se spuna ca cei doi nu se prea mai inteleg, relatia s a stricat,
dar noi tot am aflat :-)
1.1. fără titlu (răspuns la opinia nr. 1)
(mesaj trimis de anonim în data de 28.08.2025, 21:55)
adica Macron cu Merz
2. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 28.08.2025, 22:19)
E lege in vigoare in Ucraina,care interzice,
orice fel de tratative cu Rusia lui Putin !!!
iar fara o intelegere prealabila,nici nu are rost,
intalnirea,ar fi doar o actiune de piar mediatic.
3. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 28.08.2025, 22:29)
sa ii zica lui trump