Merz exclude o întâlnire Putin-Zelenski

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat joi, într-o conferinţă comună cu preşedintele francez Emmanuel Macron, că „pare clar” că nu va avea loc nicio întâlnire între Vladimir Putin şi Volodimir Zelenski, relatează Reuters, de la care transmitem cele ce urmează.

Cei doi lideri s-au întâlnit la Fortul Bregancon, în sudul Franţei, unde Macron l-a primit pe Merz la o cină de lucru. Înaintea discuţiilor, cancelarul german a precizat că agenda bilaterală include colaborarea economică dintre Franţa şi Germania, situaţia războiului ruso-ucrainean şi măsuri de debirocratizare a Uniunii Europene.