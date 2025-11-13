Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Merz i-a cerut lui Zelenski să oprească exodul tinerilor ucraineni către Germania

A.B.
Internaţional / 13 noiembrie, 19:24

Merz i-a cerut lui Zelenski să oprească exodul tinerilor ucraineni către Germania

Cancelarul german Friedrich Merz i-a cerut preşedintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, să nu le mai permită tinerilor ucraineni să părăsească ţara, în contextul în care decizia Kievului de a ridica interdicţia pentru bărbaţii cu vârste între 18 şi 22 de ani a dus la un nou val de refugiaţi în Germania, transmite AFP.

„I-am cerut preşedintelui Zelenski să vegheze ca, în special, tinerii bărbaţi ucraineni să nu vină în număr mare şi tot mai mulţi în Germania, ci să-şi facă datoria în ţara lor”, a declarat Merz, la Berlin, după o convorbire telefonică cu liderul ucrainean.

Potrivit legii marţiale în vigoare în Ucraina de la începutul invaziei ruse, bărbaţii cu vârste între 22 şi 60 de ani nu au voie să părăsească ţara. Până în august, interdicţia îi viza şi pe cei între 18 şi 22 de ani, însă ridicarea restricţiei a dus la creşterea semnificativă a numărului de tineri plecaţi din Ucraina.

Merz a anunţat, totodată, că Germania va reduce ajutoarele sociale acordate refugiaţilor ucraineni sosiţi după 1 aprilie 2025, pentru ca „stimulentele de a munci să fie mai puternice decât tentaţia de a rămâne în sistemul de asistenţă socială”.

Conform planurilor guvernului german, refugiaţii ucraineni care sosesc după această dată vor fi încadraţi în regimul legal aplicabil solicitanţilor de azil, ceea ce va reduce cheltuielile bugetare ale Berlinului cu circa 730 de milioane de euro în 2026, potrivit unor surse citate de AFP.

Germania a primit peste un milion de refugiaţi ucraineni de la începutul războiului, majoritatea fiind femei şi copii. În Ucraina, mobilizarea tinerilor între 18 şi 25 de ani nu este obligatorie, însă cei care doresc pot să se înroleze voluntar. După primele luni marcate de un val de voluntari, autorităţile ucrainene s-au confruntat cu dificultăţi în recrutare, ceea ce a dus la aplicarea unor măsuri controversate şi la numeroase tentative de fugă sau corupere a oficialilor responsabili de înrolare.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Internaţional

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

13 noiembrie

Citeşte Ziarul BURSA din 13 noiembrie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

13 noiembrie
Ediţia din 13.11.2025

Consultă arhiva ziarului
rominsolv.ro
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

13 Noi. 2025
Euro (EUR)Euro5.0839
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3783
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5032
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.7585
Gram de aur (XAU)Gram de aur595.9054

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
targuldeturism.ro
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb