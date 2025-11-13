Merz i-a cerut lui Zelenski să oprească exodul tinerilor ucraineni către Germania

Cancelarul german Friedrich Merz i-a cerut preşedintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, să nu le mai permită tinerilor ucraineni să părăsească ţara, în contextul în care decizia Kievului de a ridica interdicţia pentru bărbaţii cu vârste între 18 şi 22 de ani a dus la un nou val de refugiaţi în Germania, transmite AFP.

„I-am cerut preşedintelui Zelenski să vegheze ca, în special, tinerii bărbaţi ucraineni să nu vină în număr mare şi tot mai mulţi în Germania, ci să-şi facă datoria în ţara lor”, a declarat Merz, la Berlin, după o convorbire telefonică cu liderul ucrainean.

Potrivit legii marţiale în vigoare în Ucraina de la începutul invaziei ruse, bărbaţii cu vârste între 22 şi 60 de ani nu au voie să părăsească ţara. Până în august, interdicţia îi viza şi pe cei între 18 şi 22 de ani, însă ridicarea restricţiei a dus la creşterea semnificativă a numărului de tineri plecaţi din Ucraina.

Merz a anunţat, totodată, că Germania va reduce ajutoarele sociale acordate refugiaţilor ucraineni sosiţi după 1 aprilie 2025, pentru ca „stimulentele de a munci să fie mai puternice decât tentaţia de a rămâne în sistemul de asistenţă socială”.

Conform planurilor guvernului german, refugiaţii ucraineni care sosesc după această dată vor fi încadraţi în regimul legal aplicabil solicitanţilor de azil, ceea ce va reduce cheltuielile bugetare ale Berlinului cu circa 730 de milioane de euro în 2026, potrivit unor surse citate de AFP.

Germania a primit peste un milion de refugiaţi ucraineni de la începutul războiului, majoritatea fiind femei şi copii. În Ucraina, mobilizarea tinerilor între 18 şi 25 de ani nu este obligatorie, însă cei care doresc pot să se înroleze voluntar. După primele luni marcate de un val de voluntari, autorităţile ucrainene s-au confruntat cu dificultăţi în recrutare, ceea ce a dus la aplicarea unor măsuri controversate şi la numeroase tentative de fugă sau corupere a oficialilor responsabili de înrolare.