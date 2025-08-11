Meta Estate Trust publică prima analiză despre riscurile reale din investiţiile imobiliare

Meta Estate Trust (simbol bursier MET), companie listată pe piaţa AeRO a Bursei de Valori Bucureşti, a lansat astăzi prima analiză fundamentală dedicată riscurilor investiţiilor rezidenţiale din România, bazată pe experienţa directă a peste 42 de proiecte, potrivit unui comunicat al companiei.Documentul oferă o radiografie completă a capcanelor care pot afecta capitalul investitorilor, punând accent pe riscurile ascunse şi soluţiile de diminuare a acestora.

„În piaţa imobiliară românească, investitorii pierd mai mulţi bani din lipsa de informare decât din fluctuaţiile economice. Cazul Nordis nu a fost primul şi, cu siguranţă, nu va fi ultimul”, a declarat Alexandru Bonea, cofondator şi CEO Meta Estate Trust.

Printre concluziile raportului se numără: riscul de nefinalizare a proiectelor, asimetria informaţională dintre dezvoltatori şi investitori, calitatea managementului dezvoltatorului, importanţa verificării extrasului de carte funciară şi vulnerabilitatea pieţei locale la şocuri economice, având în vedere ponderea ridicată a cheltuielilor de bază şi rata negativă de economisire.

Analiza, realizată pe baza rezultatelor obţinute de companie în patru ani de activitate - perioadă în care au fost încheiate cu succes 20 de proiecte, generând un profit net cumulat de peste 6 milioane de euro şi IRR între 12% şi 42% - se distinge prin abordarea practică, fundamentată pe experienţă directă.

„Cel mai periculos risc este cel pe care nu ştii că ţi-l asumi. Analiza pe care o publicăm astăzi este un semnal de responsabilitate şi un instrument de protecţie pentru investitorii care nu mai vor să meargă pe instinct sau imagine”, a afirmat Bogdan Gramanschi, director financiar Meta Estate Trust.