Microsoft a semnat un acord de 9,7 miliarde de dolari cu operatorul de centre de date IREN

Microsoft a încheiat un acord în valoare de 9,7 miliarde de dolari cu IREN, operator de centre de date, care include acces la cipurile avansate ale Nvidia, într-un efort de a atenua deficitul global de putere de calcul ce limitează profitul gigantului american din explozia inteligenţei artificiale, relatează Reuters.

Anunţul a propulsat acţiunile IREN cu până la 24,7%, atingând un nivel record, înainte de a se stabiliza la o creştere de aproape 10% luni. Şi Dell, care va furniza IREN cipurile Nvidia GB300 şi alte echipamente hardware în valoare de aproximativ 5,8 miliarde de dolari, a înregistrat o creştere de circa 1% pe bursă.

Parteneriatul, cu o durată de cinci ani, reflectă creşterea accelerată a cererii globale pentru putere de calcul dedicată aplicaţiilor AI, precum ChatGPT, şi vine pe fondul rezultatelor financiare recente ale marilor companii tehnologice care au semnalat limitări de capacitate în exploatarea integrală a boomului AI.

Prin colaborarea cu IREN, Microsoft va putea extinde rapid capacităţile sale de procesare fără a fi nevoită să construiască noi centre de date sau să asigure surse suplimentare de energie, două dintre principalele obstacole în calea dezvoltării infrastructurii AI. În acelaşi timp, compania evită investiţii masive în echipamente care se depreciază rapid pe măsură ce apar generaţii noi de cipuri.

Acordul cu IREN se înscrie în strategia Microsoft de diversificare a surselor de infrastructură cloud, după contractul de 17,4 miliarde de dolari semnat recent cu Nebius Group, un alt furnizor de servicii „neocloud” bazate pe procesoare Nvidia.

IREN, evaluată la 16,5 miliarde de dolari după o creştere de peste şase ori a acţiunilor sale în 2025, operează mai multe centre de date în America de Nord, cu o capacitate totală de 2.910 megawaţi.

Compania a precizat că implementarea treptată a procesoarelor Nvidia va continua până în 2026, în campusul său din Childress, Texas, cu o capacitate critică de aproximativ 200 de megawaţi.

Plata în avans din partea Microsoft va finanţa o parte din contractul cu Dell, în timp ce acordul cu Microsoft ar putea fi reziliat dacă IREN nu respectă termenele de livrare.

Separat, tot luni, startupul Lambda, specializat în infrastructură cloud pentru AI, a anunţat la rândul său un acord de mai multe miliarde de dolari cu Microsoft, pentru implementarea de centre de date bazate pe cipuri Nvidia, un semn clar că Microsoft accelerează investiţiile în reţeaua sa globală de putere de calcul destinată AI.