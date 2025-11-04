Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Microsoft a semnat un acord de 9,7 miliarde de dolari cu operatorul de centre de date IREN

T.B.
Companii / 4 noiembrie, 08:10

Microsoft a semnat un acord de 9,7 miliarde de dolari cu operatorul de centre de date IREN

Microsoft a încheiat un acord în valoare de 9,7 miliarde de dolari cu IREN, operator de centre de date, care include acces la cipurile avansate ale Nvidia, într-un efort de a atenua deficitul global de putere de calcul ce limitează profitul gigantului american din explozia inteligenţei artificiale, relatează Reuters.

Anunţul a propulsat acţiunile IREN cu până la 24,7%, atingând un nivel record, înainte de a se stabiliza la o creştere de aproape 10% luni. Şi Dell, care va furniza IREN cipurile Nvidia GB300 şi alte echipamente hardware în valoare de aproximativ 5,8 miliarde de dolari, a înregistrat o creştere de circa 1% pe bursă.

Parteneriatul, cu o durată de cinci ani, reflectă creşterea accelerată a cererii globale pentru putere de calcul dedicată aplicaţiilor AI, precum ChatGPT, şi vine pe fondul rezultatelor financiare recente ale marilor companii tehnologice care au semnalat limitări de capacitate în exploatarea integrală a boomului AI.

Prin colaborarea cu IREN, Microsoft va putea extinde rapid capacităţile sale de procesare fără a fi nevoită să construiască noi centre de date sau să asigure surse suplimentare de energie, două dintre principalele obstacole în calea dezvoltării infrastructurii AI. În acelaşi timp, compania evită investiţii masive în echipamente care se depreciază rapid pe măsură ce apar generaţii noi de cipuri.

Acordul cu IREN se înscrie în strategia Microsoft de diversificare a surselor de infrastructură cloud, după contractul de 17,4 miliarde de dolari semnat recent cu Nebius Group, un alt furnizor de servicii „neocloud” bazate pe procesoare Nvidia.

IREN, evaluată la 16,5 miliarde de dolari după o creştere de peste şase ori a acţiunilor sale în 2025, operează mai multe centre de date în America de Nord, cu o capacitate totală de 2.910 megawaţi.

Compania a precizat că implementarea treptată a procesoarelor Nvidia va continua până în 2026, în campusul său din Childress, Texas, cu o capacitate critică de aproximativ 200 de megawaţi.

Plata în avans din partea Microsoft va finanţa o parte din contractul cu Dell, în timp ce acordul cu Microsoft ar putea fi reziliat dacă IREN nu respectă termenele de livrare.

Separat, tot luni, startupul Lambda, specializat în infrastructură cloud pentru AI, a anunţat la rândul său un acord de mai multe miliarde de dolari cu Microsoft, pentru implementarea de centre de date bazate pe cipuri Nvidia, un semn clar că Microsoft accelerează investiţiile în reţeaua sa globală de putere de calcul destinată AI.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Companii

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

04 noiembrie

Citeşte Ziarul BURSA din 04 noiembrie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

04 noiembrie
Ediţia din 04.11.2025

Consultă arhiva ziarului
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

03 Noi. 2025
Euro (EUR)Euro5.0861
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.4167
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4698
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.7988
Gram de aur (XAU)Gram de aur567.6303

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
gustulitaliei.ro
sustenlandia.com
immromania.eu
world-nuclear-exhibition.com
targuldeturism.ro
thediplomat.ro
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb