Microsoft lansează propriile modele de AI

Microsoft este gata să folosească şi să vândă propriile modele lingvistice, la câţiva ani după ce ChatGPT a deschis cursa dezvoltării inteligenţei artificiale, potrivit news.ro.

Gigantul american a anunţat două modele, pe care le numeşte MAI-Voice-1 AI şi MAI-1-preview. Primul creează voci, iar al doilea este cel care va fi integrat în AI-ul Copilot.

MAI-Voice-1 poate genera un minut de voce în mai puţin de o secundă, spune compania, urmând să fie folosit pentru a rula mai multe funcţii de AI precum Copilot Daily, care citeşte ştiri cu o voce artificială.

Acest AI poate fi testat în cadrul Copilot Labs, unde comenzile scrise ale utilizatorilor sunt rostite cu aceeaşi voce artificială.

Despre MAI-1-preview, Microsoft spune că a fost antrenat cu ajutorul a 15.000 de plăci video Nvidia H100 şi că poate oferi răspunsuri utile întrebărilor venite din partea utilizatorilor.

Acesta va fi folosit, pentru început, într‐un număr limitat de situaţii de AI-ul Copilot, care se bazează, încă, pe ChatGPT.

Scopul final al celor de la Microsoft este acela de a înlocui ChatGPT, pe care l-a licenţiat de la OpenAI, pentru a folosit doar modele lingvistice proprii.