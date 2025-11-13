Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Mihai Weber, verificat de ANAF pentru folosirea în interes personal a unei maşini de lux deţinută de un magazin sătesc

S.B.
Miscellanea / 13 noiembrie, 14:06

Mihai Weber, verificat de ANAF pentru folosirea în interes personal a unei maşini de lux deţinută de un magazin sătesc

Direcţia Antifraudă a ANAF a anunţat joi finalizarea unui control care a stabilit că un demnitar public a folosit în interes personal o maşină de lux, evaluată la aproximativ 140.000 de euro, achiziţionată pe firma unui magazin sătesc în care acesta susţine că este acţionar, conform unui comunicat al instituţiei.

Potrivit informaţiilor obţinute de Economedia, este vorba despre deputatul PSD Mihai Weber, preşedintele Comisiei de Apărare.

Site-ul de investigaţii Snoop.ro a dezvăluit recent că Mihai Weber utilizează un Mercedes AMG GLE 53 hibrid, model nou, cu o valoare de peste 140.000 de euro conform platformelor auto de specialitate. Vehiculul nu apare în declaraţia de avere depusă în iunie 2025. Weber a explicat pentru Snoop.ro că autoturismul aparţine unei firme la care este acţionar. Compania, administrată de vicepreşedintele PSD Gorj, a raportat în 2024 un profit de doar 3.500 de euro şi operează un singur magazin într-un sat cu 900 de locuitori. Întrebat de ce maşina a fost cumpărată pe firmă şi nu pe numele său, deputatul a susţinut că aceasta ar fi „strategia firmei” şi că deţine şi un autoturism personal.

ANAF a confirmat că maşina firmei a fost folosită în scop personal de către demnitar, iar tratamentul fiscal a fost ajustat. Între timp, vehiculul a fost returnat societăţii de leasing.

„Direcţia Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) a finalizat un control privind modul de utilizare şi de înregistrare fiscală a unui autoturism de lux achiziţionat de o societate din judeţul Gorj. Verificările au urmărit să stabilească dacă maşina a fost folosită în scop economic, conform legii, sau în interes personal, situaţie care ar fi putut genera obligaţii fiscale suplimentare. Acţiunea a fost declanşată pe baza unei analize de risc privind utilizarea vehiculului de către o persoană publică”, se arată în comunicatul ANAF.

Controlul a arătat că vehiculul a fost utilizat în interesul asociatului - persoană publică - pentru activităţi fără legătură cu activitatea economică a firmei.

„În consecinţă, ANAF a aplicat prevederile fiscale corespunzătoare, iar situaţia fiscală a fost corectată. Obligaţiile fiscale au fost ajustate, impactul asupra bugetului de stat a fost eliminat, maşina a fost restituită firmei de leasing, iar creanţele declarate incorect au fost recuperate la bugetul general consolidat”, transmite instituţia.

Opinia Cititorului ( 1 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  bai astia de la ANAF
    (mesaj trimis de anonim în data de 13.11.2025, 15:15)

    sper ca nu i-ati returnat TVA-ul si a ramas cu el in buzunar , pentru ca la asta va pricepeti cel mai bine nemernicilor, zilele trecute abunda presa de articole cu o firma paravan cu returnari de TVA de 40 de milioane in conditiile in care facturile erau false , cine i-a returnat ilegal TVA-ul ce cota a primit din cei 40 de milioane de lei ?

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

Ziarul BURSA

13 noiembrie

Citeşte Ziarul BURSA din 13 noiembrie

JURNAL BURSIER

SECŢIUNEA VIDEO

ENGLISH SECTION

