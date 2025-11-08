Mii de kurzi s-au adunat la Köln pentru eliberarea liderului Partidul Muncitorilor din Kurdistan

Mii de kurzi şi susţinători ai acestora din Germania, Franţa, Olanda, Belgia şi Elveţia s-au adunat sâmbătă la Köln, în vestul Germaniei, pentru a participa la un marş şi un miting organizate sub sloganul „Puneţi capăt celor 27 de ani de izolare! Libertate pentru Öcalan”, potrivit publicaţiei ANF News.

Încă de la primele ore ale dimineţii, participanţii s-au strâns în zona Deutzer Werft, au dansat halay şi au scandat „Biji Serok Apo” („Trăiască liderul Apo - Abdullah Öcalan”). Manifestaţia are ca scop solicitarea eliberării fizice a lui Abdullah Öcalan, liderul Partidului Muncitorilor din Kurdistan (PKK), încarcerat din 1999 în Turcia.

În ultimele săptămâni, organizatorii au ţinut peste 100 de reuniuni publice în Germania şi au distribuit sute de mii de pliante în întreaga Europă pentru a mobiliza participanţi la marş. Mii de oameni au ajuns la Köln cu autocare şi autoturisme personale.

Printre participanţi se numără şi politicieni germani, dar şi Keskin Bayindir, copreşedintele Partidului Democrat al Regiunilor (DBP) din Turcia, care urmează să se adreseze mulţimii. De asemenea, numeroşi artişti ai colectivelor Hunera Mizgîn şi TEV-ÇAND vor susţine momente artistice, printre care Hozan Şemdîn, Hozan Comerd, Xelîl Xemgîn, Dilara Bozan şi Talat Yeşil.

Manifestaţia face parte din campania europeană „Freedom for Abdullah Öcalan - A Political Solution to the Kurdish Question”, care cere încetarea izolării liderului kurd şi reluarea dialogului politic privind soluţionarea problemei kurde.