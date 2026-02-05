Milano-Cortina 2026: Jocurile Olimpice de iarnă cu cea mai mare amprentă geografică din istorie

English Version

Ediţia Milano-Cortina 2026 a Jocurilor Olimpice de iarnă va rămâne în istorie nu doar prin spectacolul sportiv, ci şi prin amploarea sa fără precedent. Pentru prima dată, competiţia olimpică se va desfăşura în mai multe regiuni şi în două mari oraşe, Milano şi Cortina d'Ampezzo, pe o suprafaţă de aproximativ 22.000 de kilometri pătraţi, potrivit Comitetului Internaţional Olimpic (CIO). Timp de două săptămâni şi jumătate, sportivii calificaţi vor concura în 16 discipline sportive, organizate în 25 de locaţii, grupate în patru mari zone din nordul Italiei: Milano, Cortina d'Ampezzo, Valtellina şi Val di Fiemme. Cea de-a XIV-a ediţie a Jocurilor Olimpice de iarnă va avea loc în perioada 6-22 februarie 2026 în Italia, peste 3.500 de sportivi din 93 de ţări sunt aşteptaţi să concureze pentru 195 de medalii.

• Sate olimpice şi un model axat pe sustenabilitate

Sportivii vor fi cazaţi în şase sate olimpice, situate în Anterselva, Bormio, Cortina, Livigno, Milano şi Predazzo. Această organizare descentralizată reflectă strategia CIO de a limita construcţiile noi şi de a valorifica infrastructura existentă. „Această abordare permite utilizarea la maximum a locaţiilor deja existente, reducând necesitatea unor investiţii masive şi, implicit, amprenta de carbon a Jocurilor”, precizează CIO.

• Anterselva, templul biatlonului olimpic

Situată la 1.600 de metri altitudine, aproape de graniţa cu Austria, Anterselva (Antholz-Anterselva) îşi face debutul olimpic ca gazdă a probelor de biatlon, într-o arenă cu tradiţie impresionantă. Anterselva Biathlon Arena, activă pe scena internaţională încă din 1971, a găzduit etape de Cupă Mondială şi şase Campionate Mondiale, devenind un reper global pentru acest sport. Arena, recent modernizată, poate primi până la 19.000 de spectatori, fiind cea mai mare locaţie olimpică din punct de vedere al capacităţii pentru ediţia din 2026.

• Bormio şi legenda pârtiei Stelvio

Cunoscut drept Magnifica Terra, Bormio este una dintre cele mai prestigioase staţiuni de schi din lume. Aici se află celebra pârtie Stelvio, inaugurată în 1982, considerată una dintre cele mai dificile şi spectaculoase din circuitul internaţional.

Cu o lungime de 3.442 de metri, o diferenţă de nivel de 1.023 de metri şi pante ce ating 63 de grade, Stelvio va găzdui toate probele masculine de schi alpin, dar şi debutul olimpic al schiului alpinism, o noutate absolută la Milano-Cortina 2026.

• Cortina d'Ampezzo, regina Dolomiţilor

Cortina d'Ampezzo, gazda Jocurilor Olimpice de iarnă din 1956, revine în prim-planul olimpic ca una dintre bijuteriile ediţiei din 2026. Staţiunea, inclusă în Patrimoniul Mondial UNESCO, este înconjurată de masivele Dolomiţilor şi impresionează prin eleganţa sa arhitecturală şi tradiţia sportivă. Aici se vor desfăşura probele de curling, bob, skeleton, sanie şi schi alpin feminin, în locaţii complet modernizate, precum Cortina Curling Olympic Stadium, Sliding Centre Eugenio Monti şi Olympia delle Tofane.

• Livigno, „Micul Tibet” al Italiei

Livigno, situată la 1.816 metri altitudine, va găzdui probele de snowboard şi schi freestyle, oferind 26 de medalii olimpice. Staţiunea este recunoscută pentru Livigno Snow Park, unul dintre cele mai complexe şi spectaculoase parcuri de iarnă din Europa, cu trasee de halfpipe, slopestyle, big air şi schi cros.

• Milano, debut olimpic în inima modei europene

Pentru prima dată în istorie, Milano va găzdui Jocurile Olimpice, fiind scena ceremoniei de deschidere, programată pe legendarul stadion San Siro, în faţa a peste 77.000 de spectatori. Oraşul va găzdui şi competiţiile de patinaj artistic, short-track, hochei pe gheaţă şi patinaj viteză, în locaţii moderne precum Unipol Forum, Milano Rho Ice Hockey Arena şi Milano Santagiulia Ice Hockey Arena.

În Val di Fiemme, localităţile Predazzo şi Tesero vor fi centrele probelor de schi nordic, sărituri cu schiurile şi competiţii paralimpice, beneficiind de infrastructuri modernizate şi o tradiţie sportivă de peste cinci decenii. Ceremonia de închidere a Jocurilor Olimpice şi deschiderea Jocurilor Paralimpice vor avea loc la Verona, în impresionanta Arena Romană, un simbol al continuităţii dintre istorie şi sportul contemporan.