Militarii germani se retrag din Groenlanda cu misiunea de recunoaştere îndeplinită

O echipă de recunoaştere în Groenlanda formată din 15 militari germani urma să revină duminică la Copenhaga, a declarat agenţiei dpa un purtător de cuvânt al forţelor armate, conform dpa.

Potrivit dpa, soldaţii germani sosiseră în Groenlanda vineri, în cadrul misiunii de recunoaştere conduse de Danemarca înaintea exerciţiului militar planificat „Arctic Endurance”.

La această misiune au participat efective reduse şi din alte state europene membre ale NATO, relatează dpa.

Purtătorul de cuvânt al centrului de comandă şi control al misiunii a afirmat, conform dpa, că soldaţii germani şi-au îndeplinit obiectivele, iar rezultatele recunoaşterii vor fi analizate în zilele următoare.

Forţe europene limitate au fost desfăşurate în Groenlanda după insistenţele preşedintelui american Donald Trump privind achiziţionarea insulei de la Danemarca, aliată NATO a Statelor Unite, notează dpa.

Sâmbătă, Donald Trump a intensificat presiunile, anunţând taxe vamale suplimentare pentru opt ţări europene care susţin poziţia daneză, mai informează dpa.