Ministerul Educaţiei a publicat modele de subiecte pentru examenele naţionale

Ministerul Educaţiei anunţă, miercuri, că au fost publicate modele de subiecte pentru examenele naţionale, acestea fiind disponibile pe site-ul dedicat.

”Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare a publicat modele de subiecte pentru evaluarea naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2025-2026 (EN VIII) şi examenul naţional de bacalaureat”, anunţă, miercuri, Ministerul Educaţiei, într-o postare pe Facebook.

Modelele sunt disponibile pe site-ul https://subiecte.edu.ro

Evaluare naţională: https://subiecte.edu.ro/.../evaluarenat.../modeledesubiecte/

Bacalaureat: https://subiecte.edu.ro/2026/bacalaureat/modeledesubiecte/

Evaluarea Naţională se va desfăşura în perioada 22-26 iunie 2026, cu afişarea primelor rezultate în 2 iulie şi a celor finale în 9 iulie.

Înainte, va avea loc simularea oficială a exemenului.

Bacalaureatul va începe în 8 iunie 2026, cu evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală, iar probele scrise se vor desfăşura între 29 iunie şi 3 iulie, primele rezultate urmând să fie afişate în 7 iulie, iar cele finale în 13 iulie.