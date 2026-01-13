Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Ministerul Educaţiei: Apel deschis pentru proiecte de învăţare în domeniul media, finanţate de Comisia Europeană

S.B.
Miscellanea / 13 ianuarie, 14:39

Ministerul Educaţiei: Apel deschis pentru proiecte de învăţare în domeniul media, finanţate de Comisia Europeană

Ministerul Educaţiei anunţă, marţi, că, până în 6 februarie, se pot depune cereri de finanţare pentru proiecte de învăţare în domeniul media, fiind vizate comunităţile rurale şi cele din oraşele mici. Finanţarea, de 50.000 de euro, este asigurată de către Comisia Europeană, informează news.ro.

”Apel deschis - proiecte de învăţare în domeniul media, finanţate de Comisia Europeană! Această cerere de propuneri sprijină proiecte care conectează generaţii diferite pe tema educaţiei media în zonele rurale şi în oraşele mici şi mijlocii din Bulgaria, România, Grecia şi Cipru”, anunţă, marţi, Ministerul Educaţiei, într-o postare pe Facebook.

Potrivit instituţiei citate, fiecare proiect trebuie să implice în mod activ cel puţin două dintre cele trei grupuri demografice primare - copii şi tineri cu vârsta sub 25 de ani, adulţi (25-64 de ani) şi persoane în vârstă (65 de ani şi peste), în cadrul unor activităţi comune pe tema educaţiei în domeniul media.

Potrivit datelor transmise de către Comisia Europeană, ”primul obiectiv al acestor proiecte ar trebui să fie consolidarea încrederii între generaţii, ca piatră de temelie a unei democraţii reziliente”.

”Societăţile europene se confruntă cu provocări demografice şi sociale profunde, iar consolidarea încrederii între generaţii va fi esenţială pentru a face faţă acestor provocări şi pentru a depăşi problema polarizării generaţionale. Cel de al doilea obiectiv este de a le oferi participanţilor îndrumări şi instrumente pentru a-şi îmbunătăţi competenţele în ceea ce priveşte educaţia în domeniul mass-mediei, deoarece persoanele de toate vârstele se confruntă în prezent cu noi provocări în privinţa accesului la informaţii”, arată oficialii CE.

Potrivit acestora, „spaţiile locale de încredere sunt locuri din cadrul unei comunităţi unde membrii comunităţii se simt în siguranţă şi respectaţi şi au încredere să se întâlnească, să interacţioneze unii cu alţii şi să discute diverse subiecte”.

”Aceste spaţii pot fi accesibile publicului (de exemplu, o bibliotecă sau un centru comunitar) sau semipublice (de exemplu, un centru de îngrijire sau o şcoală), cu condiţia ca spaţiul local de încredere să poată facilita consolidarea încrederii şi a legăturilor sociale între participanţi”, se mai arată în comunicatul oficial al Comisiei Europene.

Propunerile pot fi depuse până în 6 februarie 2026. CE va sprijini câte un proiect în fiecare ţară, pe o perioadă de opt luni, cu o sumă de 50.000 de euro.

