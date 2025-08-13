Ministerul Energiei anunţă depăşirea cu 37% a obiectivului PNRR pentru energie verde

Ministerul Energiei a anunţat un record în domeniul energiei regenerabile, după ce, în prima rundă de licitaţii a Contractelor pentru Diferenţă (CfD), au fost atrase investiţii pentru 2.751 MW de capacităţi noi de producţie din surse curate, peste ţinta de 2.000 MW stabilită prin PNRR.

Potrivit ministrului Bogdan Ivan, licitaţiile au adus 1.488 MW din 26 de proiecte solare şi 1.263 MW din 23 de proiecte eoliene, la preţuri medii de 40,35 euro/MWh pentru solar şi 73,89 euro/MWh pentru eolian, cu până la 50% mai mici decât pragurile maxime.

„Capacităţile de producţie în energie curată întăresc independenţa energetică a României şi aduc viitorul verde mai aproape”, a declarat Ivan, subliniind că mecanismul CfD asigură stabilitate investitorilor şi accelerează tranziţia energetică.

Fostul ministru Sebastian Burduja a precizat că aceste proiecte echivalează cu patru reactoare nucleare noi şi vor fi finanţate cu aproximativ trei miliarde de euro din fonduri europene, ceea ce ar putea transforma România într-un important exportator de energie în regiune.