Ministerul Federal de Externe al Germaniei: Ameninţările Rusiei sunt „complet inacceptabile”; ambasadorul rus, convocat la Berlin

Ministerul Federal de Externe al Germaniei a transmis că „ameninţările directe” venite din partea Rusiei la adresa unor ţinte din Germania sunt „complet inacceptabile”, potrivit unor postări publicate pe contul oficial de X al instituţiei.

Instituţia a arătat că aceste ameninţări reprezintă o încercare de a slăbi sprijinul pentru Ucraina şi de a testa unitatea statelor europene, conform mesajelor publicate pe aceeaşi platformă.

„Ameninţările directe ale Rusiei la adresa unor ţinte din Germania reprezintă o încercare de a slăbi sprijinul nostru pentru Ucraina şi de a ne testa unitatea”, a transmis Ministerul Federal de Externe al Germaniei într-una dintre postări.

Ministerul german de Externe a subliniat că Berlinul nu va ceda unor astfel de presiuni şi a calificat aceste acţiuni drept inacceptabile, potrivit aceleiaşi surse.

„Răspunsul nostru este clar: nu ne vom lăsa intimidaţi. Astfel de ameninţări, precum şi orice formă de activitate de spionaj în Germania, sunt complet inacceptabile. De aceea, ambasadorul rus a fost convocat astăzi”, a precizat instituţia sursă în continuarea mesajului.

Convocarea ambasadorului rus la Berlin survine în urma publicării, de către Ministerul Apărării al Federaţiei Ruse, a unei liste care include adrese ale unor companii din mai multe state europene, despre care Moscova susţine că ar fi implicate în producţia de drone destinate Ucrainei, potrivit unei postări publicate de instituţia rusă pe Telegram.

Ministerul rus al Apărării a afirmat că extinderea producţiei de vehicule aeriene fără pilot pentru Ucraina de către state europene ar reprezenta „un pas deliberat” care ar putea duce la o „escaladare accentuată” a situaţiei militare şi politice pe continent, conform aceleiaşi postări pe Telegram.

