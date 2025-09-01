Ministerul Finanţelor a împrumutat, astăzi, peste un miliard lei de la bănci

Ministerul Finanţelor (MF) a împrumutat, astăzi, 1,045 miliarde lei la bănci, prin două emisiuni de obligaţiuni de stat, potrivit datelor publicate de Banca Naţională a României (BNR), transmite Agerpres, de la care menţionăm următoarele.

Ministerul a împrumutat 396,8 milioane de lei printr-o emisiune de obligaţiuni cu o maturitate reziduală la 71 luni şi un randament mediu de 7,48% pe an. Valoarea nominală a emisiunii a fost de 500 de milioane de lei, iar băncile au subscris 446,8 milioane de lei.

Marţi este programată o licitaţie suplimentară prin care statul vrea să atragă încă 75 de milioane de lei la randamentul stabilit luni pentru obligaţiuni.

De asemenea, MF a împrumutat 648,4 milioane lei printr-o emisiune de obligaţiuni cu maturitatea la 20 luni, la un randament mediu de 7,27% pe an. Valoarea nominală a emisiunii a fost de 400 de milioane de lei, iar băncile au subscris 937,4 milioane lei.

Ministerul Finanţelor (MF) a planificat, în luna septembrie 2025, împrumuturi de la băncile comerciale în valoare de 6,2 miliarde de lei, la care se poate adăuga suma de 795 milioane de lei prin sesiuni suplimentare de oferte necompetitive, aferente licitaţiilor de obligaţiuni.

Suma totală, de 6,995 miliarde lei, este cu 385 milioane de lei mai mare faţă de cea care a fost programată în luna august a acestui an, de 6,61 miliarde de lei, şi va fi destinată refinanţării şi rambursării anticipate a datoriei publice şi finanţării deficitului bugetului de stat.