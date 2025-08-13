Ministerul Finanţelor aşteaptă decizia Fitch privind ratingul ţării noastre

Ţara noastră va primi vineri, 15 august, evaluarea agenţiei Fitch Ratings privind ratingul de ţară, iar ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, îşi exprimă speranţa că acesta va fi reconfirmat.

„Sper din tot sufletul ca toate măsurile pe care le-am luat până acum şi discuţiile pe care le-am avut cu Fitch să aibă efect şi ratingul să ne fie reconfirmat”, a declarat Nazare.

Referitor la deficitul bugetar, ministrul a afirmat că nivelul de 7,1% prevăzut în buget „nu va fi în niciun fel atins”, precizând că estimarea finală va fi anunţată după discuţiile cu Comisia Europeană şi înaintea rectificării bugetare.

România a încheiat anul 2024 cu cel mai mare deficit din Uniunea Europeană, peste 9,3% din PIB. Fitch va publica vineri următoarea revizuire a ratingului, în prezent la „BBB minus” cu perspectivă negativă, acelaşi nivel menţinut în iulie de S&P Global Ratings.