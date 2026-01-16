Ministerul Finanţelor: Fidelis debutează în 2026 cu dobânzi de până la 7,50%

Începând de astăzi, 16 ianuarie, până vineri, 23 ianuarie, persoanele fizice rezidente şi nerezidente cu vârsta peste 18 ani pot subscrie în titlurile de stat FIDELIS denominate în lei şi în euro, prin intermediul sindicatului format din Alpha Bank România, BT Capital Partners&Banca Transilvania, Banca Comercială Română, BRD - Groupe Societe Generale, Libra Internet Bank şi TradeVille, titluri care sunt listate la Bursa de Valori Bucureşti, potrivit unui comunicat al Ministerului Finanţelor.

”Rezultatele obţinute de Programul FIDELIS în 2025 confirmă încrederea românilor în acest instrument de economisire şi investiţie. Cu subscrieri record de peste 21 de miliarde de lei într-un singur an şi un total de peste 62 de miliarde de lei atraşi de la lansare, FIDELIS a devenit un pilon important al finanţării statului. Continuarea programului în 2026 este o decizie firească, care reflectă succesul său şi angajamentul nostru de a oferi populaţiei soluţii sigure, accesibile şi eficiente de economisire, cu beneficii reale pentru economie şi societate” a declarat Alexandru Nazare, ministrul Finanţelor.

Ministerul Finanţelor continuă şi în anul 2026 parteneriatul cu Rock FM şi Morning Glory cu Răzvan Exarhu şi recompensează solidaritatea socială prin tranşa dedicată donatorilor de sânge cu o dobândă de 7,45%, la titlurile de stat în lei cu scadenţă la 2 ani.

Un alt beneficiu oferit donatorilor este scăderea de 10 ori a pragului minim de subscriere de la 5.000 de lei la 500 lei. Pot beneficia de condiţiile avantajoase ale noii emisiuni persoanele care fac dovada donării de sânge începând cu 1 august 2025.