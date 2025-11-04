Ministerul Finanţelor lansează aplicaţia Buget_NG pentru digitalizarea procesului bugetar 2026

Ministerul Finanţelor pregăteşte lansarea aplicaţiei Buget_NG, care va permite preluarea digitală a datelor privind bugetul pentru anul 2026, potrivit unei declaraţii făcute marţi de ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, în cadrul conferinţei „Bugetul şi fiscalitatea 2026: Efectele fiscalităţii şi aşteptările economiei”.

„Ministerul Finanţelor pregăteşte aplicaţia Buget.NG, care practic va prelua digital datele legate de bugetul anului 2026 de la fiecare minister în parte. Fiecare minister va încărca datele direct în aplicaţie, astfel încât să avem o platformă digitală pe care să lucrăm bugetul. A fost o dorinţă de-a mea din 2021 şi am finanţat proiectul prin PNRR. După ani de lucru, acum este aproape finalizat şi va avea un prim pilot până la finalul acestui an”, a declarat ministrul Nazare.

El a subliniat că Buget_NG va aduce nu doar viteză în procesul de elaborare bugetară, ci şi un nivel superior de transparenţă, prin eliminarea fluxurilor de hârtie şi digitalizarea completă a datelor transmise între ministere.

Pentru dezvoltarea şi îmbunătăţirea sistemului de programare bugetară, prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă a fost alocată o finanţare de 4 milioane de euro. Aplicaţia Buget_NG, utilizată deja în cadrul Ministerului Finanţelor, a fost concepută intern în 2010, cu sprijinul unor experţi Oracle, şi implementată din 2011.

Discuţiile privind construcţia bugetului pentru anul 2026 vor începe după 15 noiembrie, ţinta de deficit fiind stabilită la 6%, a precizat ministrul Finanţelor.