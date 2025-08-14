Ministerul Finanţelor listează la BVB titluri de stat Fidelis de 1,53 miliarde lei

Ministerul Finanţelor a atras 552,3 milioane lei şi 195 milioane euro (echivalentul a 1,53 miliarde lei) prin a şaptea ofertă publică de titluri de stat Fidelis din 2025, derulată pe Bursa de Valori Bucureşti, potrivit unui comunicat BVB. Emisiunea, compusă din opt tranşe - patru în lei şi patru în euro - a intrat la tranzacţionare joi, 14 august, şi marchează prima ofertă cu maturitate de 10 ani în euro.

„Rezultatele confirmă că titlurile de stat Fidelis rămân un instrument sigur şi atractiv. Aproape o treime din cerere a vizat tranşa de 10 ani în euro, ceea ce denotă încredere şi interes pentru scadenţe lungi”, a declarat ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare.

De la relansarea programului în 2020, statul a atras 54,9 miliarde lei de la populaţie, dintre care 13,9 miliarde lei în acest an. Oferta din august a inclus şi tranşa dedicată donatorilor de sânge, care continuă să atragă subscrieri semnificative.

Titlurile Fidelis pot fi păstrate până la maturitate sau tranzacţionate pe piaţa secundară a BVB, veniturile din dobânzi şi câştiguri de capital fiind neimpozabile. Următoarea ofertă Fidelis este programată pentru prima parte a lunii septembrie.